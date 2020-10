Pansonic HTB01 è la soundbar che esalta i videogiochi

Pansonic presenta HTB01, la soundbar pensata per esaltare acusticamente l’esperienza gaming, progettata in collaborazione con il team di Final Fantasy XIV Online. Ecco come è fatta e come funziona.

Panasonic HTB01 offre un suono ad alta fedeltà, ottimizzando l’audio dei videogiochi per vivere un’esperienza realistica durante i giochi. Tra le di riproduzione quella intitolata Modalità Role-Playing Game, ideale per i giochi di ruolo e ottimizzata per Final Fantasy XIV Online perchè crea un’atmosfera realistica e intensa, come se l’utente si trovasse all’interno del mondo virtuale del gioco. C’è anche la modalità First-Person Shooter che crea un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare suoni lievi come i passi, per dare all’utente un vantaggio importante negli sparatutto in prima e in terza

persona.

Panasonic offre così una soundbar di qualità, progettata specificamente per il gaming combinando tre tecnologie di ultima generazione: Dolby Atmos, DTS:X, e DTS Virtual:X.

Lo spazio acustico basato su tecnologia stereofonica 3D arricchisce la potenza sonora con la dimensione dell’altezza – in aggiunta alle tradizionali direzioni destra, sinistra, anteriore, posteriore, così da avvolgere l’utente in suoni a 360 gradi.

Offre un design compatto e integrato, con un sistema di speaker a 3 vie e 2.1 canali con subwoofer incorporato. Il sistema di speaker è di alta qualità grazie a un driver full-range con tweeter da 50 kHz, mentre il subwoofer integrato ottimizza i bassi. Si tratta di un subwoofer a cono di 8 cm con radiatore passivo che riesce a raggiungere una potenza totale di 80 W.

L’adattatore CA riduce i rumori dell’alimentazione elettrica, permettendo a HTB01 di riprodurre con chiarezza i suoni in alta frequenza, essenziali per esprimere ogni sfaccettatura dell’esperienza 3D surround. La Sound Slayer HTB01 è compatibile anche con la funzione 4K HDR Pass-Through, che permette agli utenti di giocare con giochi 4K-compatibili e guardare contenuti in streaming e Ultra HD Blu-ray.

Panasonic HTB01 può essere collegata tramite Bluetooth a smartphone e altri dispositivi compatibili per ascoltare musica e podcast in stereo, restando seduti sul divano o sulla sedia da gaming. Ci sarà anche una edizione limitata, con uno speciale design creato in collaborazione con Final Fantasy XIV Online e SQUARE ENIX.

Caratteristiche principali dell’HTB018

• Tre modalità audio specifiche per il gaming

• Supporto di Dolby Atmos®, DTS:X e DTS Virtual:XTM,

• Sistema di speaker a 3 vie e 2.1 canali (subwoofer integrato)

• Hi-Res Audio : Riproduzione audio ad alta risoluzione (PCM, fino a 192 kHz/24 bit)

• 4K HDR Pass-Through

Design innovativo

• Ingresso/uscita HDMI

• Compatibilità Bluetooth

• Dimensioni compatte (ca. 431x52x132 mm)

La Sound Slayer HTB01 è già disponibile su Amazon con un prezzo suggerito al pubblico di 299,99 euro.