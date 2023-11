Con PayPal le bollette si pagano scansionando il codice QR

Per la prima volta in Europa, PayPal, che ha recentemente raggiunto 10 milioni di account attivi in Italia, supporta il pagamento alla Pubblica Amministrazione, bollette incluse, attraverso una nuova funzionalità QR nell’app, in collaborazione con Mooney.

PayPal annuncia che in Italia i cittadini possono pagare le bollette pagoPA direttamente dall’app PayPal scansionando un codice QR. Il Bel Paese è oggi l’unico mercato in Europa in cui è disponibile questa funzionalità direttamente dall’app PayPal.

I pagamenti pagoPA sull’app PayPal possono essere effettuati scansionando il QR code presente su un documento fisico o digitale e selezionando il metodo di pagamento preferito, sia esso il saldo, un conto corrente bancario o una carta di credito.

Il pagamento viene successivamente elaborato e l’utente riceve una notifica di conferma, insieme a una ricevuta digitale inviata all’indirizzo e-mail specificato. Questa nuova funzionalità è resa possibile grazie alla collaborazione tra PayPal e Mooney, fintech italiana di prossimità partecipata da Enel e Intesa Sanpaolo.

Le due aziende hanno unito forze e tecnologie per offrire ulteriori funzionalità agli oltre 10 milioni di conti PayPal attivi in Italia, supportando i clienti nel sentirsi sicuri e protetti quando effettuano pagamenti.

Come pagare bollette ed effettuare pagamenti alla PA con l’app PayPal:

Accedere all’app PayPal: effettuare il log in nell’app PayPal, assicurando di aver installato l’ultima versione Attivaew la modalità di scansione: apriew l’appl e fare click sull’icona in alto a destra per aprire la funzione di scansione della fotocamera del telefono Scansionare il codice QR: puntare la fotocamera sul codice QR sulla fattura cartacea o digitale. Una volta scansionato, l’utente verrà immediatamente reindirizzato a una schermata di pagamento su Mooney.

Rivedi e conferma: prenditi un momento per rivedere tutti i dettagli di pagamento sullo schermo. Se tutto è corretto, inserisci l’indirizzo email a cui desideri ricevere la ricevuta di pagamento. Seleziona il tuo metodo di pagamento: scegli il tuo metodo di pagamento preferito tra quelli salvati nel tuo conto PayPal. Completa il pagamento in modo sicuro: in pochi clic, il tuo pagamento verrà elaborato e riceverai una notifica di conferma, insieme a una ricevuta digitale inviata all’indirizzo e-mail specificato.

Ricordiamo che a giugno PayPal ha annunciato l’accesso senza password ai suoi servizi tramite tecnologia Passkey