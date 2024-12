PC Copilot e smartphone AI per ora sono un fiasco

Pubblicità

Con il boom dell’Intelligenza Artificiale diversi analisti prevedevano un super ciclo di vendite di dispositivi, sia PC Copilot che smartphone AI, ma i primi dati di mercato confermano che, almeno nei computer, il super ciclo non c’è stato e anzi, secondo un analista si tratterebbe di un fiasco.

Nel terzo trimestre di quest’anno Qualcomm con i suoi primi PC Copilot+ avrebbe registrato solamente lo 0,8% delle vendite globali di computer. Quindi secondo quanto segnalato da Techradar un solo PC Copilot ogni 125 computer venduti nel mondo.

Così mentre da diversi trimestri i colossi della tecnologia investono miliardi in GPU, centri di calcolo e super computer AI, nel mercato PC e consumer l’esplosione di vendite non c’è stata. Secondo l’analista Daniel Newman specializzato in semiconduttori questo andamento a velocità distinte è confermato anche dai risultati di Micron.

Infatti lo storico costruttore ha visto diminuire il fatturato per chip di memoria classici destinati a computer e smartphone, mentre continua ad aumentare la richiesta delle più recenti memorie HBM ad alta larghezza di banda impiegate in server e super computer AI.

Anche se Newman giudica come un fiasco il lancio dei PC Copilot occorre rilevare che i PC ARM di Qualcomm non sono più gli unici in commercio. Ora anche Intel e AMD sono arrivati sul mercato nei PC Copilot dei principali marchi, così molti utenti e aziende continuano a preferire macchine x86 rispetto ai PC Windows ARM, soprattutto per la disponibilità e la compatibilità del software.

Infine sia per computer che smartphone non sembra che gli utenti stiano effettuando upgrade o sostituzioni di dispositivi per avere a disposizione le funzioni AI. Secondo IDC semplicemente questo per ora non succede: il mancato super ciclo è dovuto al fatto che utenti e aziende sostituiscono i dispositivi con i modelli più recenti, indipendentemente dalla presenza o meno di funzioni AI a bordo.

Fin qui la situazione attuale: le cose potrbbero cambiare nel 2025 con l’arrivo di modelli e funzioni AI ancora più potenti e utili, inclusi gli agenti AI in grado di eseguire compiti complessi.

Le notizie su Finanza e Mercato da questa pagina, invece per gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.