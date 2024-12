OpenAI diventa società benefit per raccogliere miliardi di dollari

Pubblicità

Come anticipato da tempo OpenAI, la startup di intelligenza artificiale più famosa al mondo, si trasformerà da società non profit ad azienda benefit, in inglese una public benefit corporation, siglata PCB.

OpenAI è stata creata nel 2015 con l’obiettivo della ricerca e come società non profit per portare i benefici dell’intelligenza artificiale al maggior numero possibile di persone. Ma nel corso degli anni lo sviluppo di AI ha richiesto somme sempre più ingenti di denaro.

Il piano da poco annunciato trasformerà OpenAI in una società più tradizionale, quindi a scopo di lucro, ma essendo public benefit sempre con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società, le persone e l’ambiente.

Si tratta di un cambio fondamentale nella struttura societaria per OpenAI che con i suoi 157 miliardi di valutazione, raggiunti con l’ultima raccolta fondi da 6,6 miliardi di dollari, sfida sia le dimensioni che la classificazione di startup.

La richiesta continua di potenza di calcolo e dati ha spinto OpenAI ha raccogliere molti più fondi di quanto inizialmente immaginato, ma per poter continuare lo sviluppo di AI e racimolare ancora più finanziamenti, gli investitori devono essere rassicurati eliminando limiti e impedimenti tipici delle organizzazioni non profit. Questo vale anche e soprattutto per la destinazione degli utili e l’eventuale ridistribuzione agli azionisti.

Nella nuova struttura il controllo completo delle operazioni è affidato alla società benefit guidata dal team attuale, con sede legale in Delaware. Invece la società o divisione non profit assumerà dirigenti e team che si occuperanno delle iniziative in settori quali salute, educazione e scienza.

Il cambio di struttura di OpenAI era anticipato e dato per certo da tempo: la scelta di diventare una Public Benefit Corporation risulta in linea con scelte e struttura impiegati anche da Anthorpic e xAI di Elon Musk.

Il rapporto tra OpenAI e Microsoft e anche il cambio di struttura societaria sono presi di mira da Musk, Google e Meta che hanno presentato richieste per bloccare o indagare sulla questione.

