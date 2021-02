PC Pantera Pico, sta per arrivare il PC mignon potente e versatile

Partirà a breve la campagna Indiegogo per PC Pantera Pico, il Le dimensioni sembrano quelle del cubo di Rubik, ma PC Pantera Pico promette di offrire prestazioni, connessioni e versatilità di un computer desktop tradizionale super miniaturizzato con processore a 2,7 Ghz, 4 porte USB e supporto monitor 4K. Ecco i dettagli della macchina e della campagna di raccolta fondi.

Il PC miniaturizzato sarà basato su CPU Intel J4125 Quad Core a 2.7Ghz, e supporterà al suo interno la connettività Dual Band Wi-Fi 2.4Ghz/5Ghz a 422Mbs. Ad affiancare il processore ci sarà una scheda grafica Intel UHD Graphics 600, mentre il Bluetooth sarà in versione 5.0. Saranno diverse le varianti disponibili all’acquisto, con tagli di memoria differenti, che arriveranno comunque fino a configurazioni 8GB LPDDR4 con memoria ROM fino a 512gb di tipo EMMC5.1.

Al di là delle caratteristiche tecniche, sono le dimensioni di questo dispositivo che potrebbero certamente attrarre l’utenza. Il mini PC, infatti, ha la forma di un piccolo quadrato, con misure pari a 6,65 x 6,68 x 4,44 cm. Ancora a livello di connettività, il PC proporrà 4 porte USB, di cui 3 USB 3.0, e una USB 2.0. Non solo, la macchina proporrà anche una porta HDMI 2.0, e supporto per una ROM M.2 SSD, oltre che un alloggiamento per schedina di memoria MicroSD. Naturalmente, potrà eseguire diversi sistemi operativi, tra cui Windows 10, Ubuntu o altre distribuzioni Linux.

Non manca, infine, l’ingresso audio jack, mentre il sistema di raffreddamento è devoluto ad una piccola ventola in grado di raggiungere la velocità di 9500rpm. Per gli amanti del modding, non manca nel micro case un LED blu decorativo.

La campagna IndieGoGo partirà a breve, con gli sviluppatori che pubblicizzato il Pantera Pico PC come il più piccolo ad avere il maggior numero di porte. Rispetto alle passate generazioni dei Pico PC, quest’ultimo vanterà un sistema di ventole e circolazione dell’aria migliorato, così da essere consigliabile come dispositivo per il lavoro o anche per l’esecuzione di giochi, certamente più casual.

La campagna IndieGoGo sarà visibile direttamente a questo indirizzo. Il prezzo di partenza al quale poter ordinare una unità di PC Pico Pantera sarà di 149 dollari, circa 123 euro al cambio odierno.

