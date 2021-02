L’INPS del Regno Unito compra 11.000 iPhone SE

Il Dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP) del Regno Unito, corrispondente all’INPS nostrano, sta acquistando 11.000 iPhone SE, il terminale Apple più economico a listino, oltre al supporto da IBM, tramite il rivenditore XMA. Si tratterà di apparecchiature devolute a uso governativo: sono tutti modelli di iPhone SE (2020) da 64 GB.

Secondo quanto riferito, il contratto ammonta a oltre 4,7 milioni di euro, per 11.000 telefoni Apple. Anche considerando il supporto, ciascuna unità costerà circa il 5% in meno rispetto al prezzo al dettaglio di ciascuno dei telefoni acquistati, stando al listino ufficiale Apple.

Il costo, comunque, include anche “l’etichettatura” per ogni telefono emesso dal governo. I tag sono a prova di manomissione e risultano impermeabili, consentendo all’ufficio di proteggere i propri dispositivi. Ogni tag ha un codice a barre e un numero legati all’IMEI e al numero di serie del telefono.

L’agenzia britannica ha acquistato gli iPhone come parte di un contratto quadro del Crown Commercial Service (CCS), un’organizzazione che aiuta gli acquirenti nel settore pubblico e governativo ad acquistare forniture. Il dipartimento ha anche siglato un contratto per un valore fino a 4,25 milioni di sterline con la società di consulenza per gli appalti Bramble Hub per supportare il software IBM del governo.

Il DWP, ricorda appleinsider, gestisce il welfare, le pensioni e la politica di mantenimento dei figli. L’agenzia è il più grande dipartimento di servizio pubblico del Regno Unito, che gestisce le pensioni statali e vari benefici per età lavorativa, disabilità e malattie a circa 20 milioni di richiedenti e clienti.

Il Regno Unito ha una storia di acquisti di prodotti Apple non indifferente. Nel settembre 2020, il Dipartimento della sanità e dell’assistenza sociale del governo ha acquistato 11.000 iPad per le case di cura per aiutare i residenti a rimanere in contatto con la famiglia durante la pandemia di COVID-19. Nel 2018, il governo ha collaborato con l’azienda statunitense per fornire workshop sulla codifica AI negli Apple Store del Regno Unito come parte dell'”Anno di ingegneria”.

