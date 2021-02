Biden interverrà contro la carenza globale di chip

L’amministrazione Biden sta pianificando «Passi aggressivi» per alleviare la carenza globale di semiconduttori, stando a quanto riferisce Bloomberg, così rispondendo con i fatti alla lettera aperta firmata, tra le altre, anche da Qualcomm e Intel. La carenza di chip ha avuto un impatto sull’industria automobilistica e ha contribuito alla scarsità di console di gioco di prossima generazione. Anche oggi, reperire sul mercato Xbox Series e PS5 sembra un miraggio. Secondo le previsioni degli analisti la carenza di chip e componenti fondamentali potrebbe colpire anche gli smartphone.

Il presidente Biden dovrebbe firmare un ordine esecutivo così da imprimere una revisione della catena di approvvigionamento a livello governativo per i beni critici già nelle prossime settimane, con la carenza di chip che naturalmente rappresenta una preoccupazione centrale. Tra le priorità dell’amministrazione c’è quella di «Identificare i punti di strozzatura nelle catene di approvvigionamento» per alleviare le attuali carenze.

A lungo termine, secondo la CNBC, la Casa Bianca potrebbe anche creare nuovi incentivi per portare la produzione di chip negli Stati Uniti. Ricordiamo che i massimi dirigenti dei produttori di chip, tra cui Intel, AMD e Qualcomm, hanno esortato l’amministrazione Biden a finanziare tali iniziative, sebbene non sia chiaro esattamente quale forma potrebbero assumere gli incentivi.

Arriva così la risposta alla lettera di poche ore fa, con la quale le grandi aziende statunitensi sottolineavano come la quota USA di produzione di semiconduttori fosse scesa dal 37% nel 1990 al 12% di oggi, puntando il dito contro l’inerzia dei governi procedenti, mentre i concorrenti globali sono stati storicamente in grado di accedere a incentivi e sussidi significativi per attrarre nuovi impianti di produzione di semiconduttori.