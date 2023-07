Huawei WATCH FIT Special Edition è il nuovo indossabile della società

HUAWEI presenta il suo nuovo smartwatch HUAWEI WATCH FIT Special Edition. Questo dispositivo si distingue per il suo design sottile, pensato per adattarsi al polso durante tutto il giorno. Offre diverse watch faces tra cui scegliere, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio stile con oltre 10.000 varianti disponibili. Costa meno di 100 euro ed è già disponibile all’acquisto.

L’ispirazione alla generazione dei nativi digitali, l’indossabile sarà disponibile in tre affascinanti colori: Starry Black, Nebula Pink e Forest Green. Questo anche pecche, spiega Huawei, il dispositivo si rivolge a un pubblico giovane, fresco ed esuberante.

HUAWEI WATCH FIT Special Edition si propone come partner per le attività fisiche e sportive. Con oltre 100 modalità di workout tra cui scegliere, il dispositivo permette di sincronizzare il tracciamento del battito cardiaco con altri dispositivi utilizzati durante l’allenamento, fornendo dati importanti per il monitoraggio delle prestazioni.

Integra la tecnologia Huawei TruSport, che permette alla band di trasformarsi in un personal trainer virtuale, monitorando passi, battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, la distanza percorsa e la durata delle corse. Inoltre, offre una valutazione dettagliata di parametri come l’indice di potenza della corsa, il carico di allenamento, la capacità di assorbimento di ossigeno, la pressione di allenamento aerobico e anaerobico, oltre ai tempi di recupero.

Il WATCH FIT Special Edition offre anche tecnologia HUAWEI TruSeen 5.0 e all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare con precisione il battito cardiaco e di fornire dati dettagliati sulla qualità del sonno e sui livelli di stress. Per le donne, il dispositivo offre funzionalità specifiche per la gestione e il monitoraggio del ciclo mestruale.

Ovviamente, non manca il supporto alle notifiche di chiamate in arrivo, la possibilità di rispondere rapidamente ai messaggi, ascoltare musica, impostare sveglie e utilizzare altre funzionalità come il controllo remoto della fotocamera e il Trova Telefono, il tutto direttamente dal polso.

Disponibilità e promozioni

Per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, il HUAWEI WATCH FIT Special Edition è già in vendita nel Huawei Store, al prezzo di 99,90 euro, nelle tre colorazioni menzionate in precedenza.

