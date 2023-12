Per Waymo la guida autonoma è 10 volte più sicura dell’uomo

Waymo, l’impresa del gruppo Alphabet specializzata in tecnologia per autovetture a guida autonoma e nota per i robo-taxi Cruise, in un report afferma che i suoi veicoli sono molto più sicuri rispetto alla guida “umana”.

Nel report, Waymo analizza il numero di incidenti, gravi e meno gravi, fatti registrare dalle sue vetture su una percorrenza totale di oltre 11 milioni di km, mettendo a confronto questo numero con il tasso di incidenti registrato, nella stessa zona, dalle auto guidate da persone in carne e ossa.

Waymo evidenzia una riduzione del 57% di incidenti nei quali è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, e una riduzione dell’85% degli incidenti che causano lesioni fisiche.

Nel report di Waymo si fa riferimento ad aree di San Francisco, Phoenix e Los Angeles. Il tasso di incidenti varia da località a località, con San Francisco che sembra l’area nella quale avvengono più incidenti entro 5,5 milioni di miglia.

Stando ai dati riportato dall’azienda, i veicoli a guida autonoma hanno una probabilità di causare lesioni in caso di incidente inferiore fino a 10 volte rispetto a quanto succede con veicoli guidati da conducenti umani.

Waymo riferisce ancora che gli incidenti da prendere in considerazione potrebbero, tra le altre cose, essere di più giacché quelli minori (es. i piccoli tamponamenti) non vengono segnalati alla polizia, mentre i veicoli a guida autonoma rilevano anche il più lieve incidente. Inoltre, Waymo opera solo nelle città e non su autostrade, elemento che fa abbassare drasticamente la percentuale di incidenti generali causati dai conducenti umani.

Il report di Waymo arriva ad un giorno di distanza da quanto riportato in diverso studio di LendingTree, secondo il quale i conducenti di Tesla risultano coinvolti in incidenti stradali più frequentemente rispetto ai conducenti di qualsiasi altro brand automobilistico.

