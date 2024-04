Philips Hue ha finalmente i suoi widget su iOS

L’app Philips Hue è stata aggiornata oggi alla versione 5.14, aggiungendo il tanto atteso supporto per i widget. Si tratta, per chi non lo sapesse, di scorciatoie da poter piazzare sulla Home di iPhone per interagire rapidamente con le luci e gli accessori Hue.

I widget Hue possono essere aggiunti alla Schermata Home, alla Schermata di Blocco o nella vista Oggi e possono essere utilizzati per controllare luci e altri accessori.

I widget Hue sono disponibili in diversi formati: nella dimensioni piccola, media e grande, con il widget più grande che supporta otto azioni o scene. I widget possono essere personalizzati anche per singole luci che si trovano in stanze specifiche, in modo da poter configurare un widget per ciascuna stanza.

Ogni azione può essere personalizzata ed è possibile scegliere una scena dall’app Hue o anche optare per accendere o spegnere luci in determinate stanze. La regolazione dell’intensità luminosa non è presente tra le opzioni disponibili, così come l’attivazione di automazioni, ma alcune di queste possono essere gestite tramite le scene.

Si tratta di una implementazione, allora, che non consentirà di gestire interamente il sistema Hue da widget, ma che risulterà utile per accendere e spegnere le luci o le scene a cui si accede frequentemente, così da non dover aprire l’applicazione di volta in volta.

Oltre ai widget, l’aggiornamento migliora anche gli interruttori terzi che fanno parte del programma “Friends of Hue” come il Lutron Aurora Smart Bulb Dimmer Switch. Gli interruttori supportano adesso la luce basata sul tempo, la modalità di ciclo delle scene, la scena di luce naturale e altro ancora.

L’app Philips Hue può essere scaricata gratuitamente dall’App Store ed è progettata per funzionare con luci e accessori Philips Hue. Per averla è sufficiente cliccare direttamente a questo indirizzo.

