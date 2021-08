Piaggio svela sensori hi-tech per robot, moto e scooter

Piaggio Fast Forward (PFF), società di robotica del Gruppo Piaggio con sede a Boston, ha annunciato lo sviluppo della sua nuova tecnologia di sensori destinati a essere implementati su robot ad uso domestico e industriale, oltre che su scooter e motocicli.

Fondata nel 2015 dal Gruppo Piaggio, PFF si è inizialmente dedicata al perfezionamento delle tecnologie di inseguimento intelligente e all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei robot e, a partire dallo scorso anno, ha ampliato il proprio spettro sviluppando un sensore radar personalizzato, destinato inizialmente a moto e scooter del Gruppo Piaggio, per poi, in futuro, anche ad aziende terze.

I moduli hardware e software di PFF sono presentati come in grado di coniugare «Una sicurezza senza pari a un prezzo accessibile», garantendo un monitoraggio affidabile indipendentemente dall’illuminazione e dalle condizioni ambientali. PFF ha stipulato un contratto con Vayyar Imaging per la fornitura di Radar-on-Chip, sviluppando così la prima piattaforma di sicurezza basata sulla tecnologia di Imaging Radar 4D e destinata a scooter e moto. Il pacchetto completo di sensori per la produzione in scala dei sistemi ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), è sviluppato, costruito e fornito da Piaggio Fast Forward per i motocicli del Gruppo Piaggio.

I sistemi di assistenza avanzata alla guida (ARAS) svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di incidenti e nella protezione dei motociclisti. I sistemi ARAS, infatti, non solo rispettano i rigorosi requisiti tecnici delle tradizionali funzioni di assistenza alla guida, ma soddisfano anche ulteriori esigenze specifiche per i motocicli, come i vincoli sulle dimensioni e la manovrabilità del veicolo ad angoli di inclinazione elevati.

I moduli PFF utilizzano il sensore mmWave 4D imaging Radar-on-Chip (RoC) di Vayyar che offre varie funzioni ARAS, come il Blind Spot Detection (BSD), il Lane Change Assist (LCA) e il Forward Collision Warning (FCW), con un unico sensore che copre un raggio di circa 100 metri, dotato di un campo visivo estremamente ampio. I robot PFF che integrano questa tecnologia radar saranno presentati a fine 2021, mentre i motocicli del Gruppo Piaggio dotati di questo innovativo sensore sviluppato da Piaggio Fast Forward arriveranno sul mercato nel 2022.

