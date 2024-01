Piantana a LED RGB, si controlla da app e telecomando e parte da appena 14 euro

Se volete dare atmosfera alla vostra casa senza spendere tanto, ecco la piantana a LED con 16 milioni di colori, che parte appena da 14 euro. Si controlla da smartphone e telecomando per cambiare tonalità a proprio piacimento. Clicca qui per acquistarla.

Le lampade da terra contribuiscono sempre a rendere la giusta atmosfera in casa. Questa in offerta è in grado di generare 16 milioni di colori e offre tante scene dinamiche, così da personalizzare l’illuminazione in base all’umore o all’occasione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Disponibile in diverse altezze, questa lampada offre un design con piedistallo a triangolo per risparmiare spazio e fornire anche una base stabile, essenziale per garantire la sicurezza e l’affidabilità.

L’installazione è un gioco da ragazzi grazie alle 4 sezioni rimovibili di giunzione delle lampade e alla base con collegamento a vite. Per quanto concerne il controllo, oltre al telecomando, la lampada può essere gestita tramite un’applicazione mobile, consentendo un controllo completo delle funzioni attraverso la connessione Bluetooth.

Non solo. Offre anche la modalità di sincronizzazione con la musica. Dotata di un microfono ad alta sensibilità, la lampada si sincronizza con il ritmo della musica o i suoni ambientali, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

Disponibile anche la funzione di temporizzazione, che aggiunge un tocco di praticità, così da poter impostare l’ora desiderata per l’accensione o lo spegnimento automatico.

Il prezzo è davvero piccolo: parte da appena 14 euro per la variante più piccola, mentre con 10 euro in più si acquista la versione più grande, alta 140 centimetri. Per acquistarla vi basta seguire questo indirizzo.