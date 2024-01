In India si vendono iPhone 15 come mai prima d’ora

Gl iPhone 15 costituiscono più della metà dei 2,8 milioni di smartphone che Apple ha venduto in India nel quarto trimestre dello scorso anno.

Lo riferisce Canalys spiegando che il telefono di Apple sta registrando un notevole successo in India, con i vari modelli della lineup venduti in particolare in prossimità del Diwali, una delle più importanti feste indiane.

Il Diwali, la “festa delle luci”, si svolge tipicamente a ottobre, ma lo scorso anno il calendario Hindu l’ha fatta slittare a novembre, permettendo a Apple di spingere iPhone 15 durante le festività dell’ultimo trimestre.

In India Apple ha venduto iPhone prodotti in loco fin dal primo giorno di lancio. Finora i terminali costruiti in India erano solo modelli precedenti e sempre realizzati a distanza di diversi mesi dall’avvio produzione in Cina. La produzione in contemporanea è avvenuta per la prima volta lo scorso anno con iPhone 15.

Per Apple non è facile cavalcare un mercato dove il telefono medio costa al massimo 250$ e al momento vanta qui un market share del 7%.

Nell’ultimo trimestre i vendor che hanno registrato i migliori risultati nel mercato indiano sono stati Samsung e Xiaomi, rispettivamente con il 21% e il 17% di market share. Vivo si colloca al secondo posto considerano le spedizioni anno su anno, e registra una crescita del 3% rispetto allo scorso anno con 26,1 milioni di smartphone spediti nel 2023 e un market share del 18%, solo l’1% in meno rispetto a Samsung, che ha visto un calo dell’1% nella sua crescita annuale, con 28,4 milioni di unità spedite.

Nonostante si trovi ad affrontare un mercato dove si vendono soprattutto telefoni a basso costo, in India Apple sta diventando un brand noto e in rapida ascesa.

In linea generale, le spedizioni di smartphone in India sono tornate a crescere dopo aver registrato un declino per cinque trimestri di seguito. Canalys prevede una crescita del mercato per il 2024, guidata dal 5G e dal ciclo di sostituzione post-pandemia. Tra le difficoltà che dovranno superare i vendor quest’anno, l’aumento dei costi di vari materiali per la produzione dei telefoni.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti