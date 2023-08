Xiaomi Mix Fold 3, l’evoluzione dello smartphone pieghevole secondo Xiaomi

La stagione estiva sembra essere anche la stagione dei telefoni pieghevoli. Dopo il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il sottile Honor Magic V2, è ora il turno di Xiaomi, che ha appena presentato il Mix Fold 3. Offre diverse migliorie in termini di spessore: da piegato di 5,26 mm, da aperto di 10,86 mm, per un peso complessivo di 255 grammi.

Tra le altre novità, Xiaomi ha ottenuto una fotocamera periscopica con zoom 5x e, finalmente, una fotocamera frontale; entrambe sembrano risolvere alcuni dei punti deboli più evidenti del modello della generazione precedente.

Un’altra aggiunta degna di nota è la ricarica wireless da 50W insieme all’opzione cablata originale da 67W. A seconda del metodo di ricarica utilizzato, l’azienda afferma che saranno necessari, rispettivamente, 55 o 40 minuti per caricare completamente la batteria da 4.800mAh.

La ricarica wireless del Mix Fold 3 dovrebbe essere ben abbinata al processore Snapdragon 8 Gen 2 “Leading Version” di Qualcomm, con il suo core primario in grado di raggiungere una velocità di clock fino a 3,36 GHz.

Grazie al potenziamento della configurazione della fotocamera, come ricorda anche Engadget, il Mix Fold 3 di Xiaomi offre un totale di quattro fotocamere Leica migliorate sul retro: una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.77 e sensore Sony IMX800, equivalente a 23 mm con stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel f/2.2 (equivalente a 15 mm), una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel (equivalente a 75 mm) e la nuova fotocamera periscopica da 10 megapixel f/2.92 (equivalente a 115 mm).

Come prima, è sempre possibile utilizzare lo schermo esterno per sfruttare una di queste fotocamere posteriori per scattare selfie, ma per le videoconferenze adesso ci sarà la possibilità di passare tra le fotocamere frontali da 20 megapixel sia sullo schermo esterno da 6,56 pollici (2.520 x 1.080, 120Hz) che sullo schermo flessibile da 8,025 pollici (2.160 x 1.916, 120Hz).

Le dimensioni dello schermo qui sono praticamente identiche al modello precedente, tranne che entrambi sono stati aggiornati con la tecnologia OLED E6 di Samsung per un miglioramento dell’efficienza energetica e della visibilità all’aperto; adesso, si otterranno fino a 2.600 nit di luminosità di picco sul pannello esterno.

Nel frattempo, grazie al miglioramento della cerniera di Xiaomi, l’azienda può finalmente garantire fino a 500.000 piegature (certificato da TÜV Rheinland). Come bonus, il Mix Fold 3 supporta finalmente la modalità di visione da 45 a 135 gradi, il che significa che si potranno inclinare le fotocamere posteriori per provare angolazioni più artistiche o scatti in timelapse.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi ha già aperto i preordini per il Mix Fold 3, con prezzi che vanno da 8.999 yuan, circa 1.240 dollari per la versione da 12 GB LPDDR5X con storage UFS 4.0 da 256 GB, a 10.999 yuan, circa 1.515 dollari al cambio, per la variante con 16 GB di RAM e 1 TB di storage.