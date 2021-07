Pinterest lancia Pin Idea per i Pin video su più pagine

I Pin Idea, il formato di Pin video costituito da più pagine, debutteranno su Pinterest in Spagna, Italia, Irlanda, Nuova Zelanda, Brasile, Messico, Argentina, Cile, Colombia, Perù, Giappone, India, Indonesia e Svezia. Gli oltre 475 milioni di utenti Pinterest in tutto il mondo hanno dimostrato di apprezzare il formato video e di voler approfondire ancora di più i contenuti dei Pin per trasformare in realtà le idee più interessanti.

Chiunque abbia un account business in questi paesi potrà quindi utilizzare questo nuovo strumento e le sue comode funzioni per creare contenuti efficaci e interagire di più con il proprio pubblico, migliorando il coinvolgimento su Pinterest.

I Pin Idea possono essere salvati e durano per molto tempo sulla piattaforma. Inoltre, semplificano la vita ai creatori, che possono pubblicare più facilmente contenuti di qualità direttamente su Pinterest. Il numero di Pin Idea creati quotidianamente è quadruplicato rispetto a gennaio. Per Pinterest, renderli disponibili in nuovi paesi significa dare maggiore risalto ai creatori di tutto il mondo, che ogni giorno pubblicano idee originali, invitando gli utenti a seguirli.

«Con i Pin Idea, i creatori hanno la possibilità di condividere le proprie passioni, ispirando e ampliando il proprio pubblico» dichiara Evan Sharp, Cofondatore e Direttore creativo, Pinterest. «Aiutando gli utenti a dare libero sfogo alla creatività, sperimentare cose nuove, sentirsi più sicuri ed esprimere se stessi, i creatori danno un importante contributo alla nostra mission, ossia ispirare le persone a creare la vita che amano».

Dove nascono i Pin Idea

A settembre 2020 sono stati lanciati i Pin Storia in versione beta per testarli con un gruppo ristretto di creatori. Nei mesi scorsi sono stati esaminati i feedback ricevuti dai creatori e dagli utenti e è stato deciso di aggiungere alcune funzioni per migliorare ulteriormente il prodotto. L’obiettivo era dare vita a un progetto a lungo termine, qualcosa di unico nel panorama digitale.

I Pin Idea sono un’evoluzione dei Pin Storia, ma hanno un nome più fresco e immediato, in grado di esprimere tutta la loro unicità. Grazie a una serie di nuove funzioni tra cui strumenti specifici per i video, nuovi strumenti di editing e aggiornamenti, per i creatori sarà ancora più facile pubblicare Pin Idea originali e creativi. Alcune funzioni dei Pin Idea:

Registrazione ed editing video per un massimo di 20 pagine di contenuti

Registrazione di voice over per far sentire la voce del creatore agli utenti

Selezione musicale da Epidemic Sound

Modalità ghost (indicata per le immagini prima-dopo)

Pagine dei dettagli con le istruzioni o gli ingredienti

Elementi interattivi come il tag di persone e gli adesivi

Salvataggio di più bozze per pubblicare più idee

Opzioni di esportazione per condividere i contenuti anche al di fuori di Pinterest

Tag di argomenti, una funzione di pubblicazione che associa i contenuti agli interessi pertinenti

Il Codice dei creatori, una raccolta di norme sui contenuti pensata per salvaguardare la positività e l’ispirazione che contraddistinguono Pinterest.

Una comunità più coinvolta

Per aiutare i creatori a trovare più facilmente il proprio pubblico di riferimento, i Pin Idea appariranno in nuove sezioni di Pinterest. Gli utenti potranno trovare i Pin Idea dei loro creatori preferiti nella parte superiore del feed. La galleria following permette di vedere i nuovi contenuti dei creatori in più posti, tra cui la ricerca, la scheda Oggi e la parte superiore dei profili creatori.

I Pin Idea verranno mostrati in questa speciale galleria a schermo intero, pensata per favorire le interazioni e l’ispirazione. I Pin Idea sono più coinvolgenti e offrono maggiori possibilità di interazione, infatti il tasso medio dei commenti è di 9 volte superiore rispetto a quello dei Pin standard.

Favorire il successo dei creatori su Pinterest

Oltre al nuovo Codice dei creatori, alle funzioni di moderazione e al portale per la rivendicazione dei contenuti annunciati di recente, sono in arrivo strumenti pensati per aiutare i creatori a consolidare la propria presenza su Pinterest. Il focus è principalmente sui contenuti pubblicati, che includono anche i Pin Idea.

Il social introdurrà degli aggiornamenti ai dati analitici, che sveleranno ai creatori quali sono i contenuti che funzionano di più. Una nuova metrica basata sui Follower e sulle Visite al profilo assocerà i Pin Idea all’aumento delle interazioni. Inoltre, è stato semplificato l’accesso ad altre metriche relative alle interazioni (salvataggi, commenti e reazioni), che incidono sulla distribuzione dei contenuti.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Pinterest sono disponibili da questa pagina.