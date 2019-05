Più spazio nel Mac con Transcend JetDrive 855 480 GB: solo 253,99 € su Amazon

Se avete un Mac relativamente datato, siete a corto di spazio sull’SSD andate su Amazon dove trovate al prezzo più basso di sempre il Transcend JetDrive 855 da 480 GB a solo 253 euro.

Questi unità sono destinate alla (facile) installazione interna di MacBook Air 11″ & 13″ (Metà 2013 – 2017), MacBook Pro Retina 13″ & 15″ (Fine 2013 – Metà 2015), Mac mini (Fine 2014), e Mac Pro (Fine 2013), aumentandone la capacità e anche la velocità. Questo disco, rilasciato lo scorso anno, è concepito intorno ad una interfaccia PCIe Gen3 x4 NVMe: sono supportate quattro corsie per la ricezione e trasmissione simultanea permettendo di arrivare alle performance di 1,600MB/s in lettura e 1,300MB/s in scrittura.

Per capire quel di cui stiamo parlando, date una occhiata a questa nostra recensione. Abbiamo provato la versione precedente (e più lenta) del disco attualmente in offerta su Amazon, ma visto che le procedure di installazione e il kit sono identici, vi sarà facile comprendere quel di cui stiamo parlando.

Il disco, particolarmente utile quando parliamo di MacBook Air che spesso erano venduti con SSD a capacità molto ridotta, è la versione con enclosure con connettore Thunderbolt per riutilizzare il disco interno e facilitare l’installazione di quello interno. Nella confezione trovate anche un kit di montaggio.

Come accennato l’SSD costa 253,99 euro, il prezzo minimo mai raggiunto su Amazon e anche il miglior prezzo che si trova in giro. Lo comprate partendo da qui