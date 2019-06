Pixelmator Pro, in arrivo ottimizzazioni per SideCar e per il nuovo Mac Pro

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) riferiscono sul blog aziendale dell’arrivo del supporto per SideCar e ottimizzazioni per i nuovi Mac Pro

La nuova funzione Sidecar di macOS 10.15 Catalina consente agli utenti di espandere la Scrivania del Mac usando l’iPad come un secondo monitor e come un dispositivo di input ad alta precisione da usare con le app Mac dedicate alla creatività. App ottimizzate consentono non solo di espandere lo spazio di lavoro con Sidecar ma anche di interagire in modi nuovi con le app Mac usando l’iPad e Apple Pencil, usando il tablet come una tavoletta grafica ad alta precisione.

Oltre a SideCar, spiegano gli sviluppatori, sono previste ottimizzazioni specifiche per il Pro Display XDR di Apple. Il nuovo monitor di Apple offre una gamma dinamica nettamente superiore, supporta 1000 nit di luminosità full-screen e un contrasto di 1.000.000:1 promettendo neri ultraprofondi e dettagli ultranitidi. Adobe ha evidenziato la possibilità per gli utenti di ritoccare i file Photoshop ad alta gamma cromatica, con le foto che possono prendere vita grazie “a un livello di dettaglio mai visto prima”; gli sviluppatori di Pixelmator non lo indicano ma simili dettagli con supporto per l’HDR saranno probabilmente gestibili anche con Pixelmator Pro grazie a una modalità specifica.

Infine, ottimizzazioni specifiche sono previste per sfruttare appieno i nuovi Mac Pro e i suoi processori Xeon di classe workstation fino a 28 core, supporto fino 1,5TB di memoria e architettura grafica che promette prestazioni fino 56 teraflop e supporto fino a quattro GPU.

Gli sviluppatori di Pixelmator sono tra quelli recentemehte premiati con l’Apple Design Awards “per l’eccezionale abilità artistica, i risultati tecnici, l’interfaccia utente e il design delle app”. L’app premiata con Design Award di Apple è stata Pixelmator Photo, app che offre tanti e completi strumenti per l’editing delle foto, con tool che offrono migliorie grazie anche all’intelligenza artificiale.