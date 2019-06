Sviluppatori, con l’App Store si ricava il 64% in più rispetto a Google Play

“Sensor Tower”, società specializzata nell’analisi dell’andamento degli store digitali, ha analizzato i dati dei primi 100 più importanti publisher presenti sugli store digitali di Apple e Google, evidenziando che – nel primo trimestre del 2019 – quelli su iOS hanno guadagnato il 64% in più rispetto a quelli su Android.

Combinando le due piattaforme, le aziende presenti nella top 100 hanno realizzato una media di 130.4 milioni di dollari. Le aziende nella top 100 sulla piattaforma di Apple hanno realizzato una media di 83.4 milioni di dollari, mentre le top 100 su Android hanno realizzato 51 milioni di dollari. Per quanto riguarda specificatamente i giochi, si arriva a 70 milioni di dollari su iOS e 48 milioni di dollari su Google Play.

Entrambi i risultati sono in salita rispetto al trimestre precedente, nel corso del quale i top 100 sviluppatori di giochi per iOS hanno realizzato 64 milioni di dollari e quelli per Androi arrivati a 42 milioni di dollari. I numeri degli sviluppatori di tutte e due le piattaforme sono ad ogni modo in costante crescita negli ultimi anni.

Il gap tra le due piattaforme è minore quando si parla di soli giochi, con iOS che supera Android del 48%; guardando alle entrate di app diverse dai giochi il gap arriva al 232% a favore dell’App Store.

“Nell’ultimo trimestre è stata spesa una media di 114.5 milioni di dollari per i top game dei publisher presenti sui due store”, spiega Sensor Tower nel suo report, “quasi quattro volte rispetto ai 29 milioni di dollari spesi mediamente per le app dei publisher diverse dai giochi”.

Il ricavo medio dei top 100 publisher di giochi sui due store vede una crescita annua complessiva del 28.5% rispetto al primo trimestre del 2014, con Google Play che cresce ad ogni modo velocemente (un tasso di crescita annuale del 30.2% rispetto al 27.9% di App Store). I publisher tra i top 100 in Google Play hanno ottenuto il 12.6% di ricavi in più rispetto allo scorso anno. Similarmente a quanto comunicato lo scorso anno, l’App Store continua a dominare la scena con i ricavi ottenuti, lo store di Google continua a registrare un’importante crescita.