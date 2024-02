PlayStation 5 Pro è meglio se arriva quest’anno

Sony potrebbe rilasciare una versione aggiornata di PlayStation 5 quest’anno, in versione Pro, secondo quanto riferito dagli analisti a CNBC, dopo che l’azienda ha ridotto le previsioni di vendita della sua console attuale.

La mossa sarebbe volta a stimolare l’interesse dei consumatori per la PlayStation 5 e ad offrire un hardware potenziato pronto per il lancio di Grand Theft Auto VI nel 2025, uno dei giochi più attesi di questo decennio.

Lanciata per la prima volta nel novembre 2020, PS5 si appresta a spegnere la quarta candelina entro l’anno. Il gigante giapponese dei videogiochi ha ridotto le previsioni di vendita per PS5 la settimana scorsa, almeno per l’anno fiscale che termina a marzo, da 25 milioni di unità a 21 milioni di unità.

Quando ciò è accaduto in passato nei cicli delle console, le aziende di videogiochi hanno cercato di lanciare un hardware aggiornato per ravvivare le vendite. Ad esempio, Sony ha lanciato una versione Pro di PlayStation 4, circa tre anni dopo il suo lancio iniziale.

Finora, Sony ha aggiornato PS5 solo dal punto di vista estetico, con il lancio della PS5 Slim, affiancandola anche da un hardware portatile, Playstation Portal, che però ha diviso letteralmente il pubblico, lasciando l’amaro nella bocca di molti.

Durante la teleconferenza sui risultati, la dirigenza di Sony ha affermato che l’obiettivo per la sua attività di videogiochi è quello di “ottimizzare le vendite con maggior enfasi sul bilanciamento con i profitti”.

George Jijiashvili, analista principale presso Omdia, ha affermato che ciò potrebbe significare che anche quando PlayStation 5 Pro sarà lanciata, Sony potrebbe non abbassare il prezzo del PS5 attuale, come è stato fatto in passato.

Questa, comunque, non sarà l’unica strada per massimizzare i profitti. Sony, infatti, sta puntando molto sull’espansione software, soprattutto sul rilascio dei titoli multipiattaforma. Ovviamente, non si intende la release su console rivali, ma solo su PC, dove le IP della società potrebbero arrivare in concomitanza con il lancio su console.

