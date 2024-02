Giochi PlayStation su PC Windows, Sony taglia i tempi di attesa

Sony ha intenzione di ridurre il gap temporale che intercorre tra il lancio delle sue esclusive PlayStation e il successivo porting dei giochi su PC Windows. In occasione della presentazione dei risultati finanziari di mercoledì 14 febbraio, il presidente Sony Hiroki Totoki ha evidenziato il desiderio che PlayStation sia “aggressiva nel migliorare la performance marginale” con giochi “multi-piattaforma”.

Nella stessa sessione ha chiarito che, con il termine “multi-piattaforma”, intendeva PlayStation e PC, non Xbox e Switch, come segnala Engadget. La precisazione risulta doverosa per non alimentare oltremodo le aspettative degli utenti Microsoft e Nintendo.

Quando gli è stato chiesto dei profitti Sony che non tengono il passo con l’aumento del reddito lordo, ha citato l’hardware e i giochi first-party come due aree di focus. Ha osservato che la riduzione dei costi dell’hardware in questo ciclo di console è stata “difficile da ottenere”, suggerendo che non vedremo riduzioni permanenti dei prezzi delle console.

La sessione di di domande e risposte si è focalizzata sul passaggio dei giochi PlayStation a PC Windows:

In passato volevamo rendere popolari le console, e lo scopo principale di un titolo first-party era rendere la console popolare. Questo è vero, ma c’è una sinergia ad esso collegata, quindi se hai contenuti first-party di qualità – non solo sulla nostra console ma anche su altre piattaforme, come i computer – un titolo first-party può crescere con la multi-piattaforma, e questo può aiutare a migliorare il profitto operativo, quindi è un altro aspetto su cui vogliamo lavorare proattivamente

Si tratta di un chiaro cambio di rotta rispetto ai pensieri del capo di PlayStation Studios, Herman Hulst, risalenti al 2022. Allora disse che i giocatori PC avrebbero dovuto aspettare “almeno un anno” prima di vedere i giochi first-party PlayStation su computer. God of War (2018) e il primo Marvel’s Spider-Man hanno atteso circa quattro anni tra il lancio su PS4 e quello su PC. Lo spin-off di quest’ultimo, Miles Morales, ha richiesto circa due anni.

L’8 febbraio, Sony ha lanciato Helldivers 2 contemporaneamente su PS5 e Windows. VGC fa notare che il gioco ha registrato il numero più alto di giocatori Steam in contemporanea, superando God of War (2018), The Last of Us Part I e Horizon Zero Dawn.

Non è chiaro se Totoki intendesse dire che i giocatori possono aspettarsi che futuri titoli di punta di PlayStation, arrivino su PC Windows lo stesso giorno del lancio su console. Indipendentemente da ciò, è in corso un cambiamento di strategia e Totoki avrà la possibilità per mettere in atto il piano: prenderà il posto di Jim Ryan come CEO ad interim di Sony Interactive Entertainment ad aprile.

