Su PlayStation Portal si gioca dal cloud in streaming anche in Italia

Anche se in beta e con diverse limitazioni, finalmente è possibile giocare ai titoli PlayStation 5 direttamente dal cloud in streaming, senza più dover passare obbligatoriamente da console PS5 e Wi-Fi locale: questa nuova funzionalità è disponibile in beta in diverse nazioni, Italia inclusa.

Per il momento possono accedere alla fase di beta test solamente gli utenti abbonati al pacchetto più costoso PlayStation Plus Premium. Non tutti i videogiochi del catalogo PlayStation Plus si possono giocare in streaming dal cloud, ma si inizia con una lista ristretta di titoli.

Sempre nella fase di beta test non risultano disponibili diverse funzioni a cui sono abituati gli abbonati PlayStation Plus. Mancano all’appello l’audio 3D, i negozi all’interno dei giochi, le chat vocali a più persone e per alcuni titoli mancano gli inviti e la possibilità di effettuare la prova.

Ricordiamo che fin dalla presentazione nel 2023 con il nome in codice Project Q la console portatile PlayStation Portal sembrava troppo limitata per la possibilità di giocare in streaming solo da console PS5 e Wi-Fi locale. Ora grazie al rilascio della nuova funzione PlayStation Portal supera i limiti del divano e di casa per poter giocare ovunque.

PlayStation Portal giochi cloud in streaming, disponibilità e requisiti

Oltre che in Italia, Stati Uniti e Regno Unito, la fase di beta test è disponibile in diversi altri paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Sony informa gli utenti sui requisiti minimi di velocità del collegamento Internet per poter giocare con PlayStation Portal dal cloud in streaming. Per la risoluzione 720p occorre un collegamento con velocità minima di 7 Mbps, invece per la risoluzione 1080p il limite minimo di velocità Internet è di 13 Mbps.

PlayStation Portal si può acquistare anche da questa pagina di Amazon. Questo Natale Sony porta anche la potente ma costosa PS5 Pro.