Sony Project Q, PlayStation portatile torna ma solo streaming

Ancora una volta le anticipazioni si sono dimostrate corrette: Sony ha annunciato l’arrivo entro il 2023 di Project Q, nome in codice di una nuova PlayStation portatile che però sarà molto diversa da come la immaginano i giocatori di lungo corso.

Infatti Project Q non potrà eseguire videogiochi in modo autonomo perché sarà un dispositivo esclusivamente per giochi in streaming. Sony precisa che si potranno giocare esclusivamente i titoli installati su PlayStation 5, quindi si tratta di un second screen o dispositivo companion per la console da salotto.

Sony Project Q, specifiche tecniche

In attesa di conoscere il nome ufficiale che verrà svelato solo più avanti, Project Q è mostrata in un video ufficiale di Sony che riportiamo in questo articolo.

In sostanza si tratta di un controller DualSense diviso in due con al centro uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p. Permetterà di giocare fino a 60 frame al secondo con levette adattive e feedback tattile, con impugnatura e controlli ben noti e molto apprezzati dai fan Sony e PlayStation.

Nella presentazione il responsabile PlayStation Jim Ryan ha dichiarato che Project Q è un dispositivo dedicato per giocare ai titoli su PlayStation 5 tramite la funzione Remote Play di Sony via Wi-Fi.

Quello che Sony non dice di Project Q

Il dirigente e la società però non hanno svelato il prezzo di vendita e nemmeno fatto accenno a giochi e servizi cloud. Per il momento non è dato sapere se si potrà comunque giocare con Project Q anche lontano dal divano e da casa, sfruttando lo smartphone per la connessione Internet come punto di accesso Wi-Fi.

Tenendo presente che il settore ora è animato da Steam Deck, Asus ROG Ally e altri dispositivi palmari che puntano molto sui giochi cloud, sembra strano che Sony prepari un dispositivo simile escludendo tutto ciò a priori.

Qui le anticipazioni arrivano in soccorso. Alcune ricerche di personale degli scorsi mesi dimostrano che Sony sta lavorando a un servizio di giochi cloud di nuova generazione. Le figure e le esperienze ricercate vanno da protocolli e server passando per interfaccia ed esperienza utente. Ci vorrà ancora del tempo, ma Sony Project Q sembra il dispositivo ideale per la grande ondata dei giochi cloud che tutti aspettano e prevedono da tempo.

Altre novità svelate da Sony

Oltre a Project Q, il colosso di Tokyo ha anticipato l’arrivo dei primi auricolari marchiati PlayStation e una lunga serie di titolo in arrivo sulla console.

Tra questi un anteprima di Spider-Man 2 in arrivo in autunno, il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, l’inaspettato nuovo gioco Marathon di Bungie, data di uscita e trailer di Assassin’s Crede Mirage, oltre a diversi titoli in lavorazione per la realtà virtuale di PS VR2.