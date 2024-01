POCO M6 Pro è arrivato e lo comprate online a 220 €

Se cercate uno smartphone di ultima generazione, eccovi serviti: il nuovissimo POCO M6 Pro, lanciato sul mercato giovedì 11 gennaio 2024, lo trovate in vendita già in sconto a partire da 220 €.

È il più economico della nuova gamma, ma non per questo da sottovalutare, specie se si tiene conto delle tecnologie integrate e delle prestazioni offerte in rapporto al prezzo con cui viene proposto.

Monta innanzitutto un processore octa-core Helio G99-Ultra costruito con processo a 6 nm, la memoria RAM (da 8 o 12 GB in base al modello scelto) è di tipo LPDDR4X mentre per lo spazio di archiviazione usa una memoria (da 256 o 512 GB) di tipo UFS 2.2.

Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ pari a 2.400 x 1.080 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità di picco pari a 1.300 nits. La copertura è in vetro Corning Gorilla Glass 5.

Lato autonomia invece utilizza una batteria da 5.000 mAh che promette fino a 17 ore in visione video in streaming ed è abilitata alla ricarica rapida a 67 Watt tramite il caricatore in dotazione, che consente di recuperare il 100% di energia con una ricarica di soli 44 minuti.

Per quanto riguarda la multimedialità troviamo una fotocamera principale da 64 MP con sistema di stabilizzazione OIS, una grandangolare da 8 MP con visione ultrawide a 118° e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale invece è da 16 MP.

Il sistema operativo ovviamente è Android, in questo caso con personalizzazione Xiaomi HyperOS 11, e per quanto riguarda la sicurezza troviamo sia il sensore per la scansione delle impronte digitali sotto lo schermo che lo sblocco facciale con AI.

Esteticamente assomiglia molto agli ultimi iPhone, soprattutto per via delle cornici completamente piatte e del profilo squadrato. È spesso soltanto 8 mm e complessivamente pesa 180 grammi.

Per quanto riguarda il resto, è un telefono con connettività 4G LTE dotato di Bluetooth 5.2, GPS, sensore IR a infrarossi, NFC, due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos e c’è la certificazione IP54 per quanto riguarda la resistenza alla polvere e all’acqua.

Dove comprare

POCO M6 Pro è stato lanciato sul mercato l’11 gennaio 2024 e la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di capacità costa 230 € mentre quella con 12 GB di RAM e 512 GB di capacità viene venduta a 300 €, tuttavia al momento potete comprarlo online per 220 € in versione 8+256 GB oppure a 266 € per la più performante 12+512 GB.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.