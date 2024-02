Pokemon Day su eBay, le carte più desiderate dai collezionisti

Ventotto anni fa, il 27 febbraio 1996, debuttavano in Giappone Pokémon Rosso e Pokémon Verde per Game Boy: è questa la data scelta per celebrare il Pokemon Day, ricorrenza che unisce milioni di appassionati in tutto il mondo che spesso si incontrano su eBay.

Ancora oggi l’interesse per le carte Pokémon continua a raccogliere consensi e appassionati, rendendole veri cult e tra gli oggetti più collezionati: su eBay sono moltissimi i collezionisti che cercano, vendono e acquistano le carte Pokémon Trading Card. La vetrina del sito di vendita e aste online offre la possibilità di essere in contatto con milioni di appassionati e venditori di tutto il mondo e di trovare vere e proprie rarità.

La passione Pokémon spopola su eBay

Nella categoria Collectibles di eBay le parole chiave più ricercate sono quelle legate ai Pokémon che rappresentano l’11.5% del totale. Le carte Pokémon sono anche al primo posto nella classifica del valore totale delle GCC (Giochi di Carte Collezionabili) vendute sul marketplace – valore cresciuto a doppia cifra dal 2022 al 2023 – con un distacco netto dal secondo in classifica, il GCC Yu-Gi-Oh!, seguite da One Piece (3°), Magic The Gathering (4°) e Lorcana (5°).

Ma in realtà il Pokemon Day su eBay è tutti i giorni. Lo conferma Mirmex, società italiana specializzata in carte da gioco collezionabili, “Dal lancio in Italia di fine anni ’90, le carte Pokémon, da semplici figurine da collezionare nel proprio album, sono diventate veri e propri oggetti di investimento. Questa passione riguarda diverse generazioni, ognuna con un differente approccio al collezionismo”.

Le carte Pokémon più costose vendute su ebay nel 2023:

Set Completo “Legendary Collection” (con Charizard, Blastoise e Venusaur) gradazione 9 da Becket (9.939$) Pokémon “Rayquaza Goldstar” gradazione 9 da PSA (8.746$) Pokémon “Flareon Vaporeon Jolteon Umbreon Espeon Eevee Poncho Promo” gradazione 10 da PSA (7.454$)

“Per comprendere il valore delle carte è utile considerare la gradazione – spiega Lorenzo Leonardi, Collectibles & Media, Category Manager eBay Italia – “Il grading è un processo di valutazione effettuato da società indipendenti specializzate che assegna un punteggio alle carte in base alla qualità di stampa e al loro stato di conservazione”.

“È particolarmente utile quando si acquistano o si vendono carte collezionabili, poiché consente agli acquirenti di verificarne l’autenticità e di conoscerne le condizioni esatte prima di effettuare l’acquisto. Allo stesso modo, permette ai venditori di stabilirne il prezzo corretto. Per i collezionisti è un modo affidabile e imparziale per certificare le condizioni esatte delle carte e individuarne il loro valore”.

I personaggi Pokémon più ricercati su ebay.it nel 2023

Rank Personaggio Visite % top 10 1 Charizard 223,634 47% 2 Pikachu 78,097 16% 3 Rayquaza 30,263 6% 4 Mewtwo 30,131 6% 5 Lugia 25,983 5% 6 Mew 22,525 5% 7 Umbreon 21,890 5% 8 Blastoise 14,962 3% 9 Gengar 14,616 3% 10 Gyarados 13,827 3%

“Insieme a Pikachu, Charizard è una vera e propria mascotte del mondo Pokémon, uno dei più rappresentativi – spiega Gabriele Barbieri, Channel Manager di AiGrading, appassionato e collezionista, proprietario della più vasta e variegata collezione al mondo di carte Pokémon raffiguranti Charizard – con la differenza che Pikachu è simbolo di dolcezza, mentre Charizard di potenza”.

“Entrambi sono presenti sin dalla prima generazione e non sono mai invecchiati per fama e prestigio. Inoltre, Charizard è l’ultimo stadio della sua linea evolutiva e, nel cartone animato, è il primo tra i cosiddetti Pokémon “starter” a raggiungere tale forma: questo lo rende un mito sin dalla prima stagione”.

Pokemon Day su eBay tutti i giorni

A livello globale, Charizard è stato il secondo Pokémon più venduto su eBay nel 2021 e nel 2022, dopo Pikachu. Inoltre, nel 2022 le carte Pokémon sono state cercate più di 3.000 volte all’ora su eBay.

Recentemente negli USA, un’iconica carta Pokémon, il Charizard set base 1ª edizione Shadowless gradata 10 da PSA, verificata con la Garanzia di Autenticità di eBay4, è stata battuta all’asta su eBay per la cifra di stellare di 217.500 dollari, entrando nella Top10 delle carte singole Pokémon più costose mai vendute sul marketplace.

Di queste prime 10, la metà sono carte di Charizard, a conferma dell’interesse che questo Pokémon leggendario suscita tra collezionisti e appassionati. Tutti gli articoli che parlano di eBay e di Pokemon sono disponibili ai rispettivi collegamenti.