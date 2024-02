SBS, Puro e gli accessori tech italiani a MWC24

SBS, noto marchio nel settore degli accessori per smartphone e tablet, è presente al Mobile World Congress MWC24 con numerose novità. Ecco quello che il produttore sta mostrando nel proprio stand in occasione dell’evento in corso a Barcellona.

Una delle principali novità è l’introduzione delle protezioni per smartphone in collaborazione con D3O, un marchio riconosciuto a livello internazionale per la sua efficacia contro gli impatti. Queste protezioni offrono un nuovo livello di sicurezza, confermando SBS come punto di riferimento in questo particolare settore.

SBS ha ampliato la sua gamma di accessori tecnologici, tra cui cover e screen protector, rendendoli compatibili con i più recenti modelli di smartphone di Apple e Samsung. La serie Foldable, ad esempio, include pellicole e cover progettate appositamente per gli smartphone pieghevoli di Samsung.

Ricarica wireless Qi2

Nel settore della ricarica, SBS presenta invece la nuova linea Qi2, un sistema di ricarica wireless magnetica per smartphone che promette efficienza e velocità superiori rispetto alle soluzioni tradizionali. Le nuove soluzioni di ricarica rapida, come i Power Bank Alta Densità, offrono inoltre potenza unita al design compatto.

Music Hero

Quanto al marchio Music Hero, invece, SBS mostra il rebranding per riflettere i gusti delle nuove generazioni, offrendo prodotti audio più colorati, divertenti e moderni.

Ancora, Lock Pro rappresenta una rivoluzione nell’esperienza utente, offrendo supporti universali per fissare dispositivi a biciclette, monopattini, moto e auto, garantendo libertà e sicurezza.

PURO

Puro, specializzato negli accessori Apple, ha presentato nuovi carica batterie con tecnologia GaN, per la ricarica simultanea di più dispositivi. Il marchio ha ottenuto la certificazione GRS, dimostrando il suo impegno per la sostenibilità ambientale.

Propone una gamma di prodotti che vanno dai case con Magsafe ultra sottili a quelli trasparenti con trattamento anti ingiallente, i braccialetti per Apple Watch standard e Ultra e gli alimentatori GAN di ultima generazione ultracompatti in elegante livrea bianca adatti per ogni tipo di prodotto Apple.

Per chi vuole proteggere il suo portafoglio c’è la Find Me card compatibile con il servizio di Apple per recuperare gli oggetti smarriti.

Case&me

Case&me propone una collezione di accessori alla moda, con la linea estiva che comprende custodie, borse multifunzionali e lacci universali per smartphone: Coco Collection con modelli realizzati in corda e caratterizzata da piccole borse e lacci universali; Jelly e Rollie Collection in silicone offrono una selezione di custodie alla moda con fiori in rilievo.

Fast Skin 4.0

A MWC24 SBS espande anche la gamma di soluzioni avanzate e personalizzate per la protezione degli smartphone. Tra le novità, c’è il Fast Skin 4.0, un dispositivo per il taglio delle pellicole protettive. Per le necessità industriali, SBS Maxi Roll consente fino a 2.500 tagli per sessione, producendo 1.000 pellicole all’ora, ottimizzando i tempi per le grandi aziende.

Ricordiamo SBS ha acquisito Puro nel 2022 e poi le pellicole con effetto carta doodroo per iPad nel mese di marzo 2023.

Altro dal MWC24

Tutte le notizie su prodotti e servizi annunciati al Mobile World Congress 2024 in questa sezione del nostro sito web.