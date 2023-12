Dal Polo Nord al Polo Sud in auto elettrica con Enel X Way

Quella di Chris e Julie Ramsey è una specie di storia di Pollicino al contrario: anziché seminare molliche di pane, nel loro viaggio in auto elettrica dal Polo Nord al Polo Sud hanno piantato colonnine per la ricarica (soprattutto nell’America centrale e meridionale) con l’aiuto di Enel X Way.

Ma c’è di più: la multinazionale italiana dell’energia ha promesso di lasciarle lì per sempre a disposizione di tutti, estendendo così il suo corridoio di stazioni di ricarica, la panamericana annunciata a fine 2020.

Il viaggio dal Polo Nord al Polo Sud è durato 9 mesi ed è terminato il 15 dicembre, anche se la coppia è riuscita ad annunciarlo soltanto poco fa grazie alla connessione satellitare. Parliamo di oltre 27.000 chilometri percorsi per la prima volta in auto elettrica, più precisamente una Nissan Ariya e-4ORCE modificata principalmente con pneumatici più grandi (39″ con passaruota abbinati) e lavori di rinforzo alla carrozzeria.

Propulsore e sospensioni pare fossero quelli di serie, anche se registrati diversamente per conferire all’auto un’altezza maggiore. Queste modifiche hanno portato ad un calo dell’autonomia complessiva, che si aggira intorno ai 240-320 chilometri (di serie l’auto ne promette 440), il che ha significato un maggiore numero di ricariche durante il viaggio, e qualche trucchetto imparato lungo la via.

Ad esempio, per mantenere la batteria “al caldo” e migliorarne l’efficienza, nelle parti artiche i due erano soliti proteggere la parte inferiore dell’auto costruendo una specie di muro di neve tutto intorno, oppure se c’era poco vento coprivano direttamente l’intera auto con una tenda dedicata.

Per gli spostamenti hanno viaggiato principalmente in elettrico, con l’aiuto di una turbina eolica da 5 kW quando il tempo lo consentiva. Ci sono comunque state occasioni in cui hanno dovuto viaggiare a benzina, una scelta obbligatoria – dicono – specialmente per attraversare le regioni artiche.

Nella prima parte del viaggio, quella in cui hanno attraversato l’America settentrionale, è filato tutto liscio, grazie anche alla buona quantità di colonnine per la ricarica elettrica. Ma quando si è giunti in Perù, l’aiuto di Enel X Way con le sue nuove colonnine installate lungo il percorso per l’occasione è stato fondamentale per la riuscita del viaggio.

Di più

Altre storie come questa, oltre a notizie dal mondo delle auto elettriche nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.