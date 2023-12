Il sensore di movimento Aqara P1 di Aqara Zigbee 3.0 in sconto a partire da 15 euro

Il mondo della domotica avanza rapidamente, offrendo soluzioni sempre più intelligenti e convenienti per migliorare la vita quotidiana. In questo contesto, il sensore di movimento P1 di Aqara è un componente cruciale che si distingue per le sue caratteristiche avanzate e la sua integrazione semplice in una varietà di sistemi smart. Si acquista a partire da 15 euro, con sconti per bundle da due o quattro pezzi.

Prima di immergerci nelle caratteristiche del sensore di movimento P1, è essenziale sottolineare i requisiti necessari per sfruttarne appieno le funzionalità. Affinché il dispositivo operi correttamente, è richiesto un hub Aqara Zigbee 3.0 e una connessione di rete Wi-Fi protetta a 2,4 GHz. La compatibilità con Aqara Home, HomeKit, Alexa e IFTTT apre le porte a un’ampia gamma di possibilità di integrazione.

Una delle caratteristiche più impressionanti del sensore di movimento P1 è la sua eccezionale durata della batteria, che raggiunge i cinque anni. Grazie alla possibilità di configurare il timeout di rilevamento tramite l’app Aqara Home, gli utenti possono adattare il dispositivo alle proprie esigenze energetiche o di rilevamento. Con un’ampia gamma che va da 1 a 200 secondi, è possibile ottimizzare il consumo energetico o assicurarsi di rilevare ogni movimento in tempi rapidi, secondo le preferenze individuali.

Il sensore di movimento P1 offre una visione panoramica grazie al campo visivo extra ampio, con angoli di 170° per una distanza massima di 4 metri e 150° per una distanza massima di 7 metri. La versatilità è ulteriormente migliorata grazie al supporto a 360°, consentendo agli utenti di regolare facilmente l’angolo di visione e attivare il sensore solo quando è necessario. Con tre modalità di sensibilità configurabili (alta, media e bassa), è possibile personalizzare la distanza da cui il sensore viene attivato.

Una delle grandi potenzialità del sensore è la sua capacità di integrarsi senza sforzo con sistemi di allarme domestico Aqara o altri supportati, come HomeKit. Questa integrazione consente un monitoraggio costante, allarmi sonori e luminosi e notifiche cloud in caso di rilevamento di movimento. Configurando le condizioni IF e le azioni THEN, è possibile automatizzare una varietà di attività di routine, contribuendo a semplificare la vita quotidiana. Ad esempio, controllare la TV con la presa intelligente Aqara può diventare parte di un flusso di lavoro automatizzato.

Il suo costo è di circa 30 euro sulle piattaforme italiana, ma a questo indirizzo si acquista a partirete da 15 euro, con sconti per bundle da due o quattro pezzi.