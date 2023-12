Regali di Natale Apple, gli sconti che non troverete da nessun’altra parte

Il Natale sta per arrivare e che cosa c’è di più interessante, almeno per chi ci segue con costanza ed attenzione, di un regalo Apple? Non affrettatevi a dire “niente” perché in realtà qualche cosa di più interessante c’è: un regalo Apple in sconto.

Anche se quest’anno sembra un po’ meno facile rispetto al passato trovare promozioni su prodotti con la Mela, esplorando Amazon è possibile mettere insieme le due cose. Del resto il grande rivenditore on line da sempre, forte del suo status di rivenditore ufficiale dei suoi imbattibili servizi di consegna e post vendita, è la fonte principale per le promozioni on line nel mondo della Mela e lo è anche per Natale.

Per darvi una mano a soddisfare la vostra ambizione di avere tra le mani o donare a qualcuno per Natale un prodotto Apple risparmiando, abbiamo provato ad andare alla ricerca di alcuni tra i tanti accessori e dispositivi che Amazon offre in sconto. E in particolare abbiamo provato a cercare quelli più scontati, in larga parte non reperibili da nessun rivenditore ufficiale a questo prezzo, e appetibili.

1 – Apple Watch SE o Apple Watch 9

Cominciamo questa lista con quella che continua ad essere il miglior regalo per chi cerca uno smart watch: un Apple Watch. In queso contesto che punta a presentare prodotti molto scontati e difficilissimi se non impossibili da trovare al prezzo Apple, mettiamo in rima fila Apple Watch Ultra. Lo smartwatch per sport estremi è sì scontato (849€ nella versione 2023 o 749€ nella versione 2022), ma il risparmio è relativamente basso. Piuttosto date un’occhiata agli Apple Watch SE. Sono il low cost per eccellenza ma fanno tutto quello per cui è diventato famoso un Apple Watch e li pagate addirittura il 22% in meno del prezzo di listino, solo 249€. Se proprio vi serve l’ultimo modello c’è in sconto anche Apple Watch 9. Lo pagate 429 €, 50 euro meno del prezzo Apple.

2 – Airpods

Gli Airpods sono gli auricolari di riferimento per il mondo degli utenti Apple. Ne abbiamo tre modelli diversi, Airpods Pro, Airpods 3 e Airpods. Tutti e tre sono in sconto su Amazon. Al momento il miglior affare in assoluto si fa comprando gli Airpods di seconda generazione, sono praticamente al prezzo del Black Friday: 99 euro. Ottimo l’affare anche sugli Airpods 3 che sono di fatto al prezzo più basso nella versione con custodia di ricarica a cavo. Un po’ meno scontati e sopra il prezzo minimo sono gli Airpods Pro con custodia USB-C. Comunque risparmiate anche qui rispetto all’acquisto in negozio oppure direttamente da Apple.

3 – Auricolari Beats Flex o Beats Buds Studio +

Se volete spendere meno e fare un’ottima figura, sempre nel campo degli auricolari, date un’occhiata ai prodotti Beats. In questo momento tutti gli accessori di questi marchio, di proprieta Apple, lo ricordiamo, sono in sconto e al minimo di sempre. Vogliamo però attirare l’attenzione su due modelli: i Beats Flex e gli Studio Buds +. I primi son parenti degli AirPods. Includono infatti il chip W1 di Apple che supporta l’accoppiamento rapido con i dispositivi iOS, la sincronizzazione iCloud per il passaggio senza interruzioni tra i dispositivi, la condivisione audio per consentire a due set di auricolari Beats o AirPods compatibili di connettersi allo stesso dispositivo. Al momento sono al prezzo più basso che abbiamo visto. Gli Studio Buds + sono auricolari con cancellazione attiva del rumore, buoni sia per pendolarismo, ascolto in casa e sport. Sono notevolmente migliorati rispetto alla prima versione sia nella soppressione del rumore che nella qualità musicale. Anche qui siamo al minimo, con uno sconto del 25%. Se poi vi accontentate proprio della versione precedente allora lo sconto arriva a quasi il 50%

4 – iPhone 14

Se, invece, preferite mantenervi più sul classico e comprare un iPhone, il nostro consiglio è di puntare su un iPhone 14 provato lo scorso anno da Macitynet. Quest’anno è uscito iPhone 15; le differenze con il modello precedente ci sono (in particolare nel comparto fotografico e per la presenza della Dynamic Island) ma la differenza di prezzo rende il modello precedente un’eccellente acquisto. Il prezzo più basso lo trovate sulla versione da 128 Gb che molto frequentemente scende a 699€. Lo sconto è tale da portato sotto il prezzo di iPhone 13. Ottimo anche il prezzo di iPhone 14 Plus e avete preferenza per lo schermo più grande.

5 – iPhone 15 Pro o 15 Pro Max

Premettiamo che lo sconto sugli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max è piccolo rispetto a quello praticato da altri. Ma quel che conta è che c’è, mentre gli altri rivenditori non solo non fanno sconti ma spesso non hanno neppure i telefoni disponibili. Amazon invece applica sconti che, come detto, pur non grandi vi permettono di risparmiare anche più di 100 euro e nello stesso tempo vi consegna gli iPhone della fascia Pro in tempi rapidissimi. La maggior parte al momento in cui scriviamo sono in consegna in un paio di giorni.

6 – Custodia per iPhone

Se cercate un regalo da fare a voi stessi, al vostro iPhone o a qualcuno che ha un iPhone, la soluzione potrebbe essere una custodia originale Apple. Su Amazon se ne trovano per tutti i modelli di iPhone e in diversi materiali. Sappiate che se la volete per gli iPhone più recenti non troverete più quelle in pelle ma solo quelle in silicone, trasparenti e in un materiale che Apple chiama Fine Woven. È impossibile seguire tutti gli sconti che variano di giorno in giorno e spesso anche di ora in ora. Si può considerare buono uno sconto del 15%. Ma se terrete monitorata la pagina, potrebbe capitarvi anche di imbattervi in sconti che arrivano e superano i 30%. Sfortunatamente queste promozioni spesso durano solo poche ore.

7 – Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

Se cercate uno sconto su una periferica Apple su Amazon trovate ad un prezzo molto basso il Magic Mouse 2. Stiamo parlando dell’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricavabile interna e la porta Lightning per la ricarica veloce. È perfetto per ogni Mac anche i più vecchi ma eventualmente anche per un iPad. Oltre al mouse potete acquistare magari in alternativa al mouse, al prezzo più basso di sempre al momento in cui scriviamo, anche la Magic Trackpad. Si tratta del modo perfetto per controllare un Mac riducendo il movimento del braccio. Nel caso di un iPad diventa molto più facile controllare i contenuti. Infine anche la Magic Keyboard è in sconto. Si tratta di un’eccellente tastiera (qui nella versione base) che rappresenta l’ideale per ogni dispositivo Apple. Anche qui siamo ad un prezzo tra i più bassi di sempre.

8 – Apple Pencil

Apple Pencil 2 nel Black Friday è scesa a 97€ e ora, è praticamente allo stesso prezzo la pagate solo 99 €. Ricordiamo che la Apple Pencil 2 è stata studiata ad hoc per gli iPad presentati a fine 2018, e tutti i modelli successivi di l’iPad Pro 12,9″ e l’iPad Pro 11″; la sua compatibilità è poi stata estesa a tutti gli iPad più recenti (meno iPad di nona e decima generazione) compresi gli Air e i mini. È in sconto anche la Apple Pencil 1. È compatibile con tutti gli iPad Pro, iPad Air di terza generazione, iPad fino alla decima generazione (quello rilasciato quest’anno) e iPad mini di quinta generazione. Quella che viene offerta in sconto è la stessa Apple Pencil 1 con connettore Lighting ma include anche un adattatore USB-C. Questo significa che è possibile ricaricarla molto più facilmente vista la larga diffusione di questo tipo di caricabatterie e visto che l’ultimo iPad di decima generazione ha questo tipo di connettore.

9 – iPad 10,9

Quest’anno di iPad nuovi non se ne sono visti. È la prima volta che succede dal lancio di iPad. Manca anche la pioggia di sconti importanti che abbiamo visto nel corso degli anni passati ma qualche occasione buona non manca. La migliore di questi giorni è sull’iPad da 10,9 pollici. Lanciato lo scorso anno,questo tablet è tutto nuovo, esteticamente e tecnicamente, rispetto al modello precedente. In particolare presenta una estetica con profili squadrati, molto simili a quelli di iPad Air di più recente generazione; ha un display a tutto schermo da 500 nits, un lettore di impronte nel tasto di avvio e una porta USB-C. La CPU A14 fornisce prestazioni del 20% superiori nel calcolo e del 10% nella grafica rispetto ad A13. Rispetto ad iPad di settima generazione l miglioramento è di tre volte. Lo pagate 489 euro, quindi trovate uno sconto del 17%.

10 – Airtag

Se vi serve un Airtag per non perdere nulla (inclusa magari la valigia che spedirete per il vostro prossimo viaggio) ecco l’occasione: un Airtag in sconto a 26,25€ l’uno se comprate la confezione da 4 il prezzo più basso da moltissimi mesi a questa parte. Ricordiamo che gli Airtag sono un sistema particolarmente sofisticato per non perdere qualunque cosa. Una volta registrato l’Airtag su iPhone, verrà collocato dentro all’applicazione a Dov’è, identificato su una mappa assieme a tutto quello che è possibile già oggi trovare con questa applicazione. Lo sconto migliore sul prezzo di listino (39,90 euro) lo trovate nella confezione da quattro che pagate 105 euro, in pratica 26 euro l’uno. Se vi accontentate di un compatibile (perfettamente integrato in Dov’è) ci sono questi di Zecamin che costano poco più di 11 euro se ne comprate 4.

