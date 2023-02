Da Poste l’offerta Luce e Gas anche con bolletta fissa

L’offerta luce e gas di Poste Italiane di cui avevamo già scritto a inizio mese è appena arrivata ed è aperta a tutti, perciò chi vuole può già sottoscrivere il contratto presso uno qualsiasi degli sportelli delle Poste, oppure direttamente sul web.

Sarebbe dovuta essere qui già da qualche mese ma l’alta volatilità dei prezzi dell’energia aveva convinto l’azienda a rimandarne il lancio ad oggi, 13 febbraio. Inizia così la seconda fase, dopo più di 50.000 contratti sottoscritti tra i dipendenti che hanno aderito alla prima tranche di test interni.

Come funziona

Sostanzialmente la formula proposta da Poste Italiane prevede il prezzo fisso della fornitura di luce, di gas, o di entrambe, che sarà bloccato per due anni. Dal momento in cui si firma il contratto c’è da attendere tra i 30 e i 70 giorni per l’attivazione, mentre per il pagamento si può scegliere se pagare col metodo tradizionale, ovvero in base ai consumi, o con una rata costante.

In quest’ultimo caso praticamente si paga lo stesso importo per ogni bolletta: i primi 12 mesi vengono calcolati in base ai consumi dell’anno precedente, poi dall’anno successivo si confrontano i consumi e si fa un conguaglio che aumenta o diminuisce il prezzo della bolletta spalmandolo sulle successive 12 rate; e chi decide di recidere il contratto dovrà ovviamente pagare una bolletta finale che pareggia i conti.

Quanto costa

Per farsi subito un’idea, fino al 7 marzo il prezzo per la componente energia è di 0,290 €/kWh e quello di vendita è di 69,8818 €/anno, mentre per la materia prima gas è di 1,055 €/Smc mentre quello di vendita a quota fissa è di 67,32 €/anno, e sarà bloccato per 24 mesi.

Come sottoscrivere il contratto Poste luce e gas

Da questa pagina è possibile conoscere le condizioni contrattuali dell’offerta e richiedere un preventivo gratuito per poter poi decidere meglio. Chi vuole può ottenere maggiori informazioni chiamando il numero 800.001.199 oppure scrivendo qui.

Per tutte le notizie sulla casa smart, anche quelle che riguardano il risparmio intelligente, vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.