Poste Energia, rata fissa per luce e gas in arrivo a metà febbraio

Poste Italiane entra nel mondo dell’energia con una proposta per luce e gas che ha tutta l’aria di ricalcare la filosofia di NeN. rata fissa mensile per la componente luce e gas, con la possibilità di prevedere la spesa in bolletta.

Al momento è stata lanciata una pagina che introduce gli utenti ai nuovi contratti, nella quale viene anche spiegato che sarà possibile attivare una fornitura gas o luce oppure una dual, cioè luce e gas insieme.

Scegliendo l’opzione “Rata Fissa”, la bolletta sarà uguale ogni mese per ogni anno del contratto. Tuttavia occorre notare che al termine di ogni anno, la rata viene ricalcolata, o in aumento sia in riduzione, sulla base dei consumi rilevati nel corso dei 365 giorni precedenti.

Questo vuol dire che se nei 12 mesi precedenti si è consumato meno di quanto previsto sarà possibile scegliere se ridurre la rata dei 12 mesi successivi, oppure ricevere l’importo direttamente sulla Postepay o sul proprio Conto BancoPosta.

Ovviamente, occorre farsi bene i conti perché l’offerta di Poste potrebbe non essere così allettante. Anzitutto perché il prezzo stimato da Poste sembra essere alto. Ed infatti, a leggere i documenti attualmente presenti sul sito per luce e gas viene indicato un prezzo per il gas naturale di 1,54 euro/Smc. Proprio in queste ore ARERA ha aggiornato i prezzi per il mercato tutelato, stabilendo un valore di 0,73 euro/Smc. Anche il prezzo ella luce non appare, al momento, poi così concorrenziale, essendo di 0,396 €/kWh.

Ovviamente, l’offerta è allettante perché di fatto azzera le sorprese. L’utente saprà che per 12 mesi avrà 12 bollette sempre identiche nell’ammontare, potendo però variare in aumento o diminuzione dopo tale periodo.

Occorre capire se i prezzi al momento pubblicati sul sito saranno ritoccati al ribasso visto l’attuale andamento del mercato, che sembra finalmente ridurre i prezzi, anche se non si arriverà mai ai livelli del 2021. Poste ha ancora qualche giorno per rivedere il suo listino, dato che il servizio partirà a metà febbraio.

