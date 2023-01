Con Polis passaporto e certificati si faranno alle Poste

Il progetto Polis porta il municipio e la pubblica amministrazione più vicino alla vita e alle esigenze delle persone: grazie a colonnine e sportelli ATM fuori dagli uffici di Poste Italiane sarà possibile fare passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ISEE e altro ancora 24 ore al giorno, sette giorni su sette, e questo in 7mila piccoli comuni in Italia.

Un progetto ambizioso di Poste Italiane che è stato presentato a Roma il 30 gennaio alla presenza di 5.000 sindaci, del presidente Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni, oltre a ministri e sottosegretari, come segnala Repubblica. Per Poste Italiane presenti l’amministratore delegato Matteo Del Fante e la presidente Maria Bianca Farina.

Progetto Polis, Poste Italiane tra mercato e funzione sociale

Il nome del progetto Polis si rifà all’antica tradizione delle città stato greche, in cui i cittadini partecipavano attivamente in ogni aspetto della vita pubblica. Un progetto che fonde la strategia di espansione di una società pubblica, come Poste Italiane che opera sul mercato, con l’obiettivo di utilità sociale. Polis di Poste Italiane è sostenuto da un investimento di 1,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni dal PNNR e 400 milioni da Poste.

Il piano è già in corso: in 40 comuni sono già stati completati i lavori per l’installazione di totem, sportelli ATM e anche colonnine di ricarica per auto elettriche, che saranno complessivamente 5.000 in tutta Italia. Il progetto interessa 7.000 comuni in Italia con meno di 15.000 abitanti, che si traducono in oltre 16 milioni di persone su un territorio che copre l’80% del Bel Paese.

Si prevede che sarà possibile richiedere e ottenere certificati anagrafici, previdenziali e giudiziari nelle installazioni delle Poste già a partire da questa primavera. Qui di seguito riportiamo l’elenco di tutti i servizi e certificati che sarà possibile richiedere e otteneere:

Documenti di identità

Richiesta Passaporto (prima richiesta e rinnovo)

Richiesta Carta d’identità Elettronica

Richiesta emissione primo Codice Fiscale (neonato)

Richiesta ri-emissione/duplicato Carta Nazionale Servizi -Tessera Sanitaria -Codice Fiscale

Richiesta duplicati patente

Certificati anagrafici

anagrafico di nascita

anagrafico di matrimonio

di cittadinanza

di esistenza in vita

di residenza

di residenza AIRE

di stato civile

di stato di famiglia

di residenza in convivenza

di stato di famiglia AIRE

di stato di famiglia con rapporti di parentela

di stato libero

anagrafico di unione civile

di contratto di convivenza

Certificati giudiziari

Certificato Casellario giudiziario

Atti Volontaria Giurisdizione

Certificati previdenziali

Modello OBIS/M

Cedolino Pensione

Certificazione Unica

Servizi alle regioni

Prenotazione su CUP Unico Regionale

Autodichiarazione esenzioni per reddito

Altri

Assicurazione obbligatoria delle casalinghe

Esonero/esenzione Canone RAI

Rilascio/rinnovo patente nautica

Polis non è l’unica espansione in corso: l’amministratore delegato Matteo Del Fante ha confermato che Poste Italiane entrerà nel mercato dell’energia e gas: anche i contratti per luce e gas si potranno fare nei punti Polis. Secondo le indiscrezioni potrebbe succedere già a febbraio.