Counterpoint conferma: vendite Mac in salita, PC in discesa

Counterpoint Research riferisce dati che confermano le precedenti analisi di IDC, in un contesto nel quale le vendite dei Mac aumentano e quelle dei PC sono in calo.

Secondo i dati di Counterpoint, le spedizioni di PC sono diminuite del 4,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando nel Q1 2022 a 78,7 milioni di unità. I Mac con chip della serie M continuano invece a spingere Apple, con 7,1 milioni di unità vendute nel trimestre in questione, in aumento rispetto alle 6,6 milioni di unità dello scorso anno.

“Gli ordini arretrati del 2021 sono quelli che hanno continuato sostanzialmente a contribuire alle spedizioni dei PC all’inizio del 2022”, si legge nel report di Counterpoint. “Da nostre verifiche emerge che la catena di approvvigionamento dei PC è diventata relativamente prudente nelle previsioni sulle spedizioni a metà del Q1 2022, in gran parte trascinata dall’inflazione a livello mondiale e dai conflitti regionali, elementi che comportano incertezze nelle richiesta di PC e offuscano le spedizioni di PC nel complesso”. Counterpoint ritiene che le spedizioni di PC nel complesso per il 2022 saranno inferiore rispetto a quanto previsto alla fine del 2021.

Tra le notizie positive per il settore, l’affermazione secondo la quale la scarsità di componenti è un problema in via di risoluzione. C’è un fabbisogno lasciato scoperto nella supply chain che riguarda componenti quali circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione, Wi-Fi, circuiti integrati di I/O. Counterpoint evidenzia ancora cambiamenti nella gestione degli inventari dei fornitori con migliore relative alle sfide logistiche.

Altri dati di rilievo in ordine sparso dal report di Counterpoint: con 18,2 milioni di unità, Lenovo ora vanta un market share del 23,1%, in calo del 9,5% rispetto allo scorso anno; HP si colloca al secondo posto con il 20,2% di market share ma registrando un declino del 16% anno su anno e spedizioni dei Chromebook in diminuzione; Dell ha aumentato il suo market share dell’1% venendo 13,8 milioni di PC. Nel Q1 2022 Apple ha visto una crescita dell’8% anno su anno. Acer ha dovuto affrontare un calo nella vendita dei Chromebook, perdendo slancio nel trimestre con un calo dell’1% rispetto al market share dello stesso periodo dello scorso anno.

