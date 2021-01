POWKIDDY, il sosia di Nintendo Switch dove gira tutto a 72 euro

Se volete una console portatile che possa riprodurre tutti i vostri giochi preferiti, non fatevi sfuggire l’offerta lampo su POWKIDDY, in sconto a 72 euro.

Esteticamente ricorda la Nintendo Switch, ma dentro è tutto diverso. C’è infatti un sistema operativo sviluppato su Linux sul quale è installato un emulatore 3D a 64 bit attraverso il quale gli utenti possono riprodurre centinaia di giochi per svariate console.

Attenzione però, perché per rimanere nell’ambito della legalità è necessario che siate in possesso della cartuccia originale, regolarmente acquistata quando era in commercio.

In questo modo tutti i vostri giochi preferiti, che magari non funzionano più ma che sono ancora chiusi nel cassetto, possono essere riprodotti qui, su una console che potete mettervi in tasca e portare con voi in treno, in aereo e in gita. I file dei giochi si possono caricare attraverso una microSD, con taglio di memoria supportato che va da 32 GB a 128 GB, quindi con spazio sufficiente per migliaia di titoli.

Questa console è grande all’incirca 14,4 x 6,3 x 1,6 centimetri e supporta i videogiochi di diverse piattaforme, tra cui Nintendo 64, PlayStation 1, Game Boy Advance, Nintendo DS, MAME e molte altre.

Dentro c’è una batteria da 2.800 mAh che si ricarica rapidamente tramite porta USB-C in circa 2 ore e mezza e promette un’autonomia di 8 ore filate. E’ dotata di schermo IPS LCD da 3.5″ con risoluzione pari a 480 x 320 pixel, uno speaker da 1W e c’è la possibilità di collegare anche un paio di cuffie con filo tramite porta jack audio da 3.5 millimetri.

Dal punto di vista delle prestazioni, il sistema è alimentato da un processore quad-core RK3326 a 1.5 GHz affiancato da GPU Mali-G31 e 1 GB di RAM di tipo DDR3. Per quanto riguarda la connettività, sul fondo è presente anche una porta USB-A di tipo OTG.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo questa console POWKIDDY è attualmente in offerta lampo online a 72 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.