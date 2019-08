Preparatevi all’inverno con il termostato Tado V3 scontato del 27%: funziona con Homekit, Alexa, Assistente Google

Non sbaglia chi comincia a pensare già all’inverno: oggi con una offerta infatti è possibile risparmiare il 27% sul termostato Tado V3, dispositivo di climatizzazione Intelligente che comunica con i condizionatori via infrarossi e sfrutta geolocalizzazione e previsioni meteo per incrementare efficienza e comfort, con risparmi sulla bolletta fino al 40%.

Questo dispositivo si collega via Ethernet al router di casa e da qui con una connessione proprietaria al termostato integrato con il relais caldaia e alimentato a batteria. Si può anche collegare un secondo termostato al gateway principale. Tra i vantaggi segnaliamo l’ottima integrazione con controllo condizionatore, l’ottimo sistema di intelligenza artificiale e la gestione ottimale del geofencing con molteplici inquilini.

L’integrazione in HomeKit oltre ad Alexa e Assistente Google è un valore aggiunto per un prodotto che può così essere agevolmente controllato con i propri iPhone, iPad e dispositivi connessi in casa, anche mediante l’uso della sola voce sfruttando l’assistente vocale Siri.

Quello in promozione è l’ultimo modello, cioè la versione V3 che Macitynet ha provato e recensito in maniera approfondita in un articolo, disponibile a questo indirizzo, che vi invitiamo a leggere qualora voleste saperne di più, vederlo in azione e conoscerlo a trecentosessanta gradi.

