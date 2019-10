Presa Smart compatibile con Alexa e Google in offerta a partire da 10,39 euro

Una presa intelligente per controllare l’elettrodomestico ad essa collegato tramite WiFi. E’ quel vi consente di fare la presa Smart in offerta su Ebay a partire da soli 10,39 euro.

In breve si tratta di una presa passante che si interpone tra la presa di casa e la spina dell’elettrodomestico che si intende controllare da smartphone e tablet tramite l’app oppure direttamente con la voce.

Si configura in pochi passaggi ed è compatibile con Alexa, Assistente Google e IFTTT, perciò si può inserire anche nelle configurazioni già esistenti per programmarne l’uso parallelamente a quello di altri dispositivi Smart.

Con un click, anche a centinaia di chilometri di distanza, si può attivare o disattivare la presa, quindi accendendo o spegnendo l’elettrodomestico collegato. Può essere molto utile per pre-riscaldare ad esempio la caffettiera elettrica già dal letto (magari anche attraverso un automazione programmata sull’app) o in generale controllare qualsiasi cosa a distanza.

Come dicevamo è al momento in vendita su Ebay al prezzo di 10,39 euro nella versione da 10A oppure a 11,99 euro per quella da 16A. E’ venduta da lns-hk, con oltre 20.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,4%.