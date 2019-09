Apple mostra il dietro le quinte delle foto con tripla camera di iPhone 11 Pro

La tripla fotocamera di iPhone 11 Pro è la caratteristica di punta dei terminali di ultima generazione di Cupertino, per molti, anche nella recensione di Macitynet, il fattore decisivo che fa propendere all’acquisto e che addirittura cambia la natura di iPhone: non sorprende che gran parte della copertura pubblicitaria di Cupertino punti a mettere in evidenza questa caratteristica.

Un video Apple mostra il dietro le quinte degli originali set fotografici realizzati per creare gli scatti impiegati per le campagne di marketing e pubblicitarie sui social. L’idea è davvero originale: per mettere in risalto il maggior campo visivo e ciò che è possibile fare con gli obiettivi grandangolare, telefoto e ultra grandangolare di iPhone 11 Pro, il fotografo Justin Bettman ha creato set fotografici nelle più location più svariate e originali.

Così per esempio la scena di una astronauta che sembra camminare in assenza di gravità all’interno di un veicolo spaziale, in realtà è stata ripresa in un tunnel futuristico di luci posizionato in una via della città, realtà che si scopre con sorpresa solo osservando la scena con il nuovo obiettivo ultra grandangolare di iPhone 11 Pro.

Lo stesso per un viaggio in treno nella giungla e la cerimonia di una premiazione: quello che si vede nel primo scatto è solo una piccola parte, quella più prevedibile e meno interessante della realtà. Catturando la stessa scena con le tre fotocamere dei nuovi iPhone la prospettiva cambia completamente e così anche il significato delle immagini e delle foto che l’utente può scattare.

I video e le fotografie realizzati con iPhone 11 Pro dal fotografo professionista Justin Bettman sono stati impiegati dalla multinazionale Cupertino in diversi materiali di marketing, siti web e social per promuovere le funzioni fotografiche e video dei nuovi terminali, anche con campagne via Instagram.

Ricordiamo che un altro breve filmato di Apple mostra la magia della modalità notte che permette di ottenere immagini più chiare, dettagliate e con colori più naturali anche al buio e in condizioni di luce impossibili o quasi per tutti gli iPhone precedenti.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 è riassunto in questo articolo.