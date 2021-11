iPhone 13, ecco quali sono disponibili in pronta spedizione su Amazon

I nuovi iPhone non sono mai stati così difficile da reperire nel corso degli ultimi anni quanto quest’anno. Sarà per la crisi dei chip, sarà per la domanda, sarà per altre ragioni che non conosciamo ma nei negozi ce ne sono pochissimi. Parliamo ovviamente degli iPhone 13 che Apple ha lanciato ormai due mesi fa ma che in prossimità del Natale sono ancora rarissimi.

Anche Amazon consegna con lentezza i nuovi modelli (mentre gli iPhone 12 son quasi tutti disponibili). Solo gli iPhone 13 e iPhone 13 mini sono per alcune versioni e alcuni colori in pronta consegna.

Ecco quali potete comprare e avere subito

Ricordiamo che gli iPhone 13 sono acquistabili anche su Amazon a rate e senza interessi. Per sapere come sfruttare questa opportunità potete leggere qui.