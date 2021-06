I migliori 10 film su Apple e sulla tecnologia. In DVD e Blu-ray

Dieci film, dieci storie per mettere a fuoco la storia della tecnologia e di Apple, dieci occasioni per pensare a come la tecnologia è entrata nelle vite di ciascuno e come l’ha – in alcuni casi – stravolta. I primi film di questa lista di Macitynet non potevano non essere quelli dedicati a Steve Jobs, che raccontano, a volte romanzano, la sua vita e il suo ruolo nell’azienda che ha cofondato a Cupertino e nella rivoluzione informatica. Ci sono poi altri titoli dedicati ad altri temi hi-tech: dagli hacker agli assistenti vocali, dai codici di Alan Turing a WikiLeaks. Tutti da vedere e rivedere o – per gli appassionati – da collezionare in DVD o Blu-ray.

1. The Social Network

I primi, complicati ed esplosivi, anni di Facebook, dalla sua fondazione nel 2004 fino alla causa da 600milioni di dollari contro il fondatore Mark Zuckerberg. “The social network”, diretto nel 2010 da David Fincher, sceneggiato da Aaron Sorkin, è un film da Oscar (ne ha vinti tre, su otto candidature), è ispirato al libro “Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook”. Il volto a Mark Zuckerberg lo presta Jesse Eisenberg, affiancato – tra gli altri – da Justin Timberlake nel ruolo di Sean Parker.

Dvd 4,99 euro, Blu-Ray 13,55 euro.



2. Steve Jobs con Fassbender

Un ritratto a tutto tondo di Steve Jobs. Lo spettatore, per 122 minuti si ritrova catapultato nell’incredibile storia di Apple, intrecciata alla vita, alla personalità e al mito di Jobs. Tratto dalla biografia di Water Isaacson, il film Steve Jobs restituisce un ritratto realistico dell’uomo che inseguendo il proprio sogno con determinazione quasi sovrumana ha rivoluzionato i computer, la musica, la telefonia, la vita di tante persone. Nel cast, Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, diretti da Danny Boyle e con la sceneggiatura di Aaron Sorkin.

DVD 8,50 Euro, Blu-Ray 14,99 euro.



3. Jobs

Ashton Kutcher veste i panni di Steve Jobs. E il “suo” Jobs è un hippy che incrocia la tecnologia, si circonda di personaggi stravaganti e inventa, soprattutto grazie ad essi, il primo personal computer della storia, diventa un manager, perde il suo ruolo perdendosi nel suo intimo e poi ricomincia la scalata verso il decennio che ha cambiato il modo di vivere l’elettronica. Un film fatto per non dispiacere a nessuno, che affronta davvero tanti – forse troppi – aspetti della vicenda del cofondatore di Apple.

DVD 9,90 euro, Blu-ray 12,19 euro



4. Steve Jobs: Man in the Machine

Il documentario, che è prodotto da CNN e diretto da Alex Gibney, un regista che ama le storie forti e i personaggi controversi (il suo lavoro più importante è Taxi to The Dark Side, vincitore dell’Oscar come miglior documentario nel 2007), ha avuto un percorso molto controverso per il profilo che disegna di Jobs. La traccia di fondo è quella che descrive un uomo geniale, imprevedibile, ma anche assolutamente distaccato dalle persone che lo circondavano e sostanzialmente incapace di avere un rapporto umano. Nel film viene sottolineata la sua insensibilità nei confronti di Chrissan Brennan e in definitiva della prima figlia Lisa e il rapporto quasi crudele avuto storicamente con i suoi dipendenti.

DVD 6,50 euro, Blu-ray 9,74 euro.



5. The imitation game

Il film “The Imitation Game” (2014) è dedicato ad Alan Turing, matematico e crittografia britannico, padre della moderna informatica. Racconta le vicende legate al codice che sta alla base di Enigma, la macchina usata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per le comunicazioni più importanti. Turing è il più dotato matematico al lavoro per decrittare Enigma, al lavoro per sventare i peggiori attacchi nazisti. Turing è interpretato da Benedict Cumberbatch, affiancato da Joan Clarke, i cui panni sono vestiti da Keira Knightley.

DVD 3,93 euro, Blu-ray 9,72 euro



6. Il quinto potere

“Il quinto potere” racconta il rapporto tra Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, e il portavoce Daniel Domscheit-Berg, interpretati rispettivamente da Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl. Assange e il suo collega decidono di puntare i riflettori del mondo sulle storture di un sistema di potere e privilegi, creando una piattaforma per la diffusione in forma anonima di informazioni riservate. Riescono a diventare in poco tempo un vero e proprio strumento di controinformazione globale. Le tensioni tra i due si scateneranno quando raggiungeranno la raccolta di informazioni riservate degli Stati Uniti.

Dvd 9,90 euro, Blu-Ray 10,58



7. Gli stagisti

Owen Wilson e Vince Vaughn sono due venditori di orologi, Nick e Billy, che si ritrovano disoccupati e tentano uno stage lavorativo per provare ad essere assunti nella più grande azienda che offre servizi online, Google. Una commedia divertente e scanzonata, tutta dedicata a chi sogna di diventare un Googler.

Dvd a 4,99 Euro, Blu-Ray a 24,80 euro.



8. Her

“Lei”, il film di Spike Jonze con protagonisti una voce virtuale che ricorda Siri di iOS interpretata da Scarlett Johansson e l’innamorato Joaquim Phoenix, è arrivato sullo Store e si può acquistare direttamente da iTunes. Il film, vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura del 2014. Per chi ama sognare guardando ad un futuro che non sembra troppo lontano in cui la tecnologia domina sempre più la vita umana “Lei” è un film da non perdere.

Dvd a a 15,99 Blu-ray a 12,99.



9 – Hackers

Un virus causa il crash di 1507 sistemi informatici, compreso quello di Wall Street. È stato creato da Dade “Zero Cool” Murphy, un ragazzino di 11 anni, che viene condannato fino alla maggiore età. A 18 anni, Dade è a New York e cambia la programmazione di una stazione televisiva locale e da quel momento incomincia una lotta tra hacker, condita da nuovi virus, supercomputer, interventi dell’FBI e tv pirata. Si parla ancora di dischetti nascosti e si spettacolarizza la figura degli hacker, in questo film con un buon ritmo e con un cast tra cui spicca Angelina Jolie nei panni dell’hacker Acid Burn. Per i nostalgici dei primi anni Novanta.

Dvd a 14,32 e Blu-ray a 15,05



10 – Disconnect

Non un episodio della storia della tecnologia, non un personaggio che ha fondato una delle aziende che oggi sono giganti hi-tech, ma la vita di tutti i giorni. Quella in cui ciascuno può essere protagonista. E che è raccontata attraverso le vicende di tre persone, con vite diverse ma ugualmente segnate da viaggi nella rete che presentano pericoli ad ogni angolo: cyberbullismo, caccia ad hacker che clonano carte di credito, vendita del corpo online.

Dvd a 6,99 euro e Blu-ray a 8,99 euro



11. Pirati di Silicon Valley

Un racconto romanzato, coinvolgente, di come due giovani negli anni Settanta, arrivano a cambiare il mondo con il personal computer: con l’introduzione sul mercato del Macintosh, da un lato, e con quella del sistema operativo della Microsoft, dall’altro. Steve Jobs, interpretato da Noah Wyle, Bill Gates (Anthony Michael Hall) sono affiancati da Wozniak (Joe Slotnich), Paul Allen (Josh Hopkins) e Steve Ballmer (John DiMaggio). Un film ironico, rapido, che presenta i protagonisti della rivoluzione tecnologica sapientemente, sottolineandone alcuni caratteri che sono diventati quasi mitologia, che si apre con il suggestivo set cinematografico dello spot televisivo di Apple – diretto da Ridley Scott – e con il racconto di Woz di quando costruiva le blue box. Lo abbiamo messo in fondo e come 11mo perché non e’ facilmente reperibile ed è solo nella versione USA. Notevole l’interpretazione di Noah Wyle: gli valse pure una presenza sul palco di un Keynote insieme all’originale Steve Jobs

Disponibile in DVD edizione USA



