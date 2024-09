A IFA 2024 le tecnologie Roborock per la pulizia domestica

Pubblicità

Roborock porta all’IFA 2024 in corso le sue nuove tecnologie smart per la pulizia domestica: il costruttore, tra i protagonisti più attivi della scena, svela la gamma 2024 composta da cinque nuovi dispositivi per la pulizia intelligente, continuando così le celebrazioni del decimo anniversario del marchio.

Questi nuovi modelli, progettati per semplificare la pulizia di tutti i giorni, includono aspirapolvere robot, aspirapolvere senza fili e una lavasciuga intelligente, tutti dotati delle ultime tecnologie proposte dall’azienda.

La nuova gamma è composta, anzitutto, dal Roborock Qrevo Curv e Roborock Qrevo Edge. In questo caso, i robot introducono per la prima volta il telaio AdaptiLift, che consente loro di adattarsi dinamicamente all’altezza del pavimento fino a 10mm. Questo permette una pulizia efficace anche su tappeti a pelo medio-lungo e il superamento di soglie fino a 4 cm.

Il nuovo sistema anti-grovigli, con la spazzola DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm, evita che capelli e detriti si accumulino, assicurando una pulizia senza intoppi. Grazie alla potenza di aspirazione HyperForce da ben18.500Pa e alla tecnologia FlexiArm, questi robot raggiungono facilmente i bordi e garantiscono una pulizia profonda in ogni angolo della casa.

Tra gli altri modelli presenti in fiera anche Roborock Qrevo Slim, il robot aspirapolvere più sottile del settore, con navigazione 3D Time of Flight (ToF) e un’altezza di soli 8,2 cm, per raggiungere anche gli spazi più difficili. Ideale per la pulizia sotto mobili e in spazi stretti, il Qrevo Slim vanta anche una spazzola DuoRoller Riser e un’aspirazione da 11.000Pa.

Ancora Roborock H5, l’aspirapolvere senza fili con elevata potenza di aspirazione e un sistema di filtraggio avanzato, ideale per una pulizia profonda.Roborock H5 vanta una potenza di aspirazione di 158AW e pesa solo 1,82 kg, comprensivi della mini spazzola motorizzata integrata.

Dispone anche di una sofisticata tecnologia di separazione della polvere a nove cicloni e di un sistema di filtraggio a cinque stadi, capaci di assicurare un livello di pulizia senza pari per la casa.

Chiude il cerchio delle novità Roborock a IFA 2024 Zeo Lite, la lavasciuga intelligente equipaggiata con la tecnologia Zeo-cycle, che utilizza l’assorbimento dell’umidità per asciugare i tessuti delicatamente, senza bisogno di alte temperature. Capace di gestire 10 kg di bucato per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura, termina un ciclo completo in solo un’ora.

Disponibilità e prezzi

Roborock Qrevo Curv sarà disponibile su Amazon e nello store online di Roborock dal 9 settembre a 1.499,99 €.

Roborock Qrevo Slim sarà disponibile da ottobre a 1.299,99 €.

Roborock H5 sarà in vendita dal 9 settembre a 299,99 €.

Informazioni sui prezzi degli altri modelli verranno comunicate successivamente.

Per tutte le notizie che parlano di IFA 2024 il link da seguire è direttamente questo. Invece per gli articoli su casa smart, domotica e green tech rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.