Samsung OLED S90C in super offerta Amazon con TV The Frame in omaggio

Vi abbiamo parlato delle offerte Samsung che anticipano di fatto il Natale e che consentono agli utenti, non solo di risparmiare, ma di ottenere regali particolarmente succosi. E’ il caso di Samsung OLED S90C, in offerta su Amazon a 1686 euro, anzichè 2999,99 che vi regala la TV The Frame da 32 pollici con cornice Teak.

La TV OLED 65 pollici Serie S90C in offerta offre la potenza della tecnologia Quantum Dot per un’esperienza visiva senza precedenti. Il cuore di questa tecnologica è rappresentato dai suoi pixel autoilluminanti, che garantiscono neri profondi, bianchi luminosi e una gamma completa di sfumature cromatiche. La tecnologia Quantum HDR OLED assicura una luminosità potenziata, regalando dettagli spettacolari e contrasti più profondi, per un’immersione totale nell’esperienza visiva. Con 2.030 colori PANTONE convalidati e 110 nuove sfumature in tonalità pelle, la resa cromatica autentica è una caratteristica distintiva di questa smart TV.

La Serie S90C offre anche un’esperienza sonora coinvolgente grazie al supporto Dolby Atmos. Inoltre, l’OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) offre un audio surround 3D accoppiato all’audio virtuale del canale superiore virtuale per un’esperienza sonora completamente immersiva.

La Super UltraWide GameView & GameBar con rapporti dello schermo 21:9 e 32:9 offrono un’autentica esperienza widescreen con la barra di gioco che consente modifiche alle impostazioni in tempo reale.

Il processore Neural Quantum 4K garantisce luminosità impareggiabile, con la TV che supporta risoluzioni 4K e 144 Hz per il versante gaming, per godere di azioni di gioco senza ritardi né effetto mosso.

Su Amazon costa 1686 euro, anziché 2999,99, direttamente a questo indirizzo. In più, registrando l’acquisto su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto, si riceverà un TV The Frame 32 pollici e la cornice Teak entro 180 giorni dall’email di validazione, per un valore di 568 euro.

