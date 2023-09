Aumento di prezzo, dove? Gli iPhone 15 costano meno degli iPhone 14

Potremmo cominciare questo articolo definendoci buoni profeti. Tra i tanti siti al mondo e italiani che davano per scontato l’aumento dei prezzi degli iPhone riecheggiando (a pappagallo) quel che scrivevano alcune fonti tutte concentrate sul mondo del dollaro, Macitynet era stato l’unico a predicare prudenza.

C’erano infatti diversi fattori da tenere in considerazione che lasciavano almeno sperare che i prezzi non sarebbero cambiati se non addirittura addirittura scesi. E così è andata.

Ma autocelebrazione a parte, quel che conta oggi per chi legge è che effettivamente il lancio dei nuovi modelli di iPhone e anche di Apple Watch ha portato a prezzi più bassi.

Lo sconto è su tutti i prodotti presentati oggi. A cominciare da iPhone 15. Ecco le differenze di prezzo

iPhone 14 prezzo da €1029; iPhone 14 Plus prezzo da€1179; iPhone 14 prezzo da €979; iPhone 15 Plus da€1.129

iPhone 14 Pro prezzo da €1339; iPhone 14 Pro Max € 1489 (versione da 128 GB); iPhone 15 Pro 1239 €; iPhone 15 Pro Max €1489 (versione da 256 GB)

Apple Watch 8 a partire da €509; Apple Watch SE da €309; Apple Watch Ultra 1009 €; Apple Watch 9 a partire da € 459; Apple Watch SE da €289; Apple Watch Ultra 909 €

Parliamo di una riduzione di prezzo che per qualche prodotto arriva anche al 10% rispetto ai modelli, quindi di uno sconto tangibile. I qualche altro caso lo sconto rispetto alle versioni dell’anno precedente è meno importante (intorno al 5%).

La ragione prima di questa piacevole notizia è nel cambio del dollaro che ha perso intorno al 7% rispetto lo scorso anno in questo periodo, mentre lo scorso anno si era apprezzato di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Che siamo davanti ad un aggiustamento provocato dal cambio, lo dimostra la riduzione di prezzo nell’ordine del 5/7% anche di altri prodotti. Ad esempio degli Airpods Pro che costano ora 279 € invece che 299€.

Questa situazione è stata anche favorita dal fatto che neppure negli USA ci sono stati i profetizzati aumenti di prezzo. L’unico aggiustamento è stata la cancellazione dell’iPhone 15 Pro Max da 128 GB a favore di un iPhone 15 Pro Max da 256 GB. Questo ha aumentato il prezzo medio ma non ha portato al ritocco del prezzo in generale.

È bene sottolineare che nonostante il beneficio restano ancora distanti i prezzi degli anni precedenti. iPhone 13, solo per fare un esempio, costava 939 €; iPhone 13 Pro 1189 €.