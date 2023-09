iOS 17 arriva il 18 settembre, macOS Sonoma il 26

Giusto in tempo per le consegne di iPhone 15, previste per il 22 settembre, arriverà iOS 17, la cui data di rilascio è ufficialmente fissata al 18 settembre. I possessori di Mac, invece, dovranno attendere il 26 settembre per macOS Sonoma.

Apple ha anticipato macOS Sonoma a giugno scorso, ma finalmente si ha una data di rilascio per la versione definitiva. Il 26 settembre, macOS Sonoma potrà essere installato con una serie di nuove funzionalità.

Tra queste, nuovi widget per il desktop, miglioramenti alle videoconferenze, aggiornamenti dello screensaver, nuove funzionalità per i file PDF e alcuni cambiamenti a Safari.

Inoltre, i giocatori su Mac avranno accesso a una modalità di gioco dedicata, che darà priorità alle risorse del computer per rendere il gioco più coinvolgente. Sarà possibile anche abbinare un controller PS5 o Xbox Series.

Oltre agli aggiornamenti di produttività e ai cambiamenti estetici, ci sono anche importanti aggiornamenti per la privacy. Trovate tutte le novità di macOS Sonoma direttamente a questo indirizzo.

iOS 17, 18 settembre

Arriverà prima iOS 17, precisamente il 18 settembre, prima della consegna di iPhone 15, che invece è prevista per il 22 settembre.

Alcune delle funzionalità che gli utenti aspettano con più impazienza sono la trascrizione vocale in tempo reale della segreteria telefonica, oltre alla funzionalità Standby.

Come in macOS, anche in iOS 17 compariranno i widget interattivi, che portano un nuovo livello di funzionalità nella schermata principale. La funzione NameDrop consentirà, invece, di condividere istantaneamente le proprie informazioni con un altro utente di iPhone con un semplice tocco.

Inoltre, come in macOS, iOS 17 porta migliorie alle funzionalità di sicurezza e protezione della privacy.

Per tutte le novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.

Nel frattempo, Apple ha rilasciato le versioni Release Candidate di iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 e watchOS 10. Si tratta delle versioni praticamente definitive: salvo rari casi, queste sono esattamente le versioni finali.