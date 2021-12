Oppo Find N è il primo top pieghevole dell’azienda

Oppo ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, quasi tre anni dopo aver presentato un prototipo di dispositivo foldable: si tratta di Oppo Find N, un dispositivo simile e sulla falsariga della gamma Galaxy Fold di Samsung, creato dopo “quattro anni di intensa ricerca e sviluppo e sei generazioni di prototipi”, come affermato da Oppo in un comunicato stampa ufficiale.

Questa volta, però, si tratta di un prodotto reale, non di un prototipo, il cui lancio e relativo annuncio di tutti i dettagli è previsto per l’Oppo Inno Day il 15 dicembre prossimo. Oppo non ha rivelato quale processore sia integrato nel terminale, né le caratteristiche del display o altre specifiche di questo Find N, ma ha mostrato una immagine e un video.

Il costruttore ha promesso un dispositivo “bello” che si sente bene nella mano e che sarà semplice da usare, sia in modealità aperta, che chiusa. Ha anche affermato di aver risolto qualsiasi problema di piega dello schermo e di durata inerente agli smartphone pieghevoli.

L’azienda più nota per gli smartphone pieghevoli è al momento Samsung, con entrambi i dispositivi Fold e Flip. Ci sono volute tre generazioni al colosso sud coreano per risolvere i principali nodi nella gamma Fold, e ancora chissà quante ce ne vorranno per presentare un dispositivo perfetto. Oppo ha ritardato il lancio di un dispositivo pieghevole fino ad oggi, presumibilmente per risolvere i problemi di progettazione che ha incontrato durante le fasi di studio.

Oltre a Find N, Oppo è pronto a rivelare altri prodotti, dopo aver annunciato nei giorni scorsi una nuova unità di elaborazione neurale (NPU) “all’avanguardia” e occhiali intelligenti, pronti per essere svelati agli INNO Day ormai prossimi, che si svolgeranno dal 14 al 15 dicembre prossimo.

