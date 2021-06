Prime Day Amazon, in offerta i dischi di LaCie con sconti fino al 48%

Un Prime Day non è… un Prime Day se non ci sono in offerta accessori per il mondo dei computer e anche la grande giornata di sconti del 21 e 22 giugno 2021 non fa eccezione. Tra la migliaia di prodotti che possiamo classificare in questa categoria ci sono anche quelli di LaCie, un brand iconico che a lungo è stato affiancato prioritariamente al mondo Apple.

Nella lista che trovate qui sotto con prodotti a prezzi speciali (alcuni al minimo storico) abbiamo in effetti dischi che strizzano in maniera esplicita l’occhio al mondo della Mela anche se sono poi compatibili anche con l’universo Windows. È il caso del LaCie Portable SSD da 2TB oppure del LaCie d2 Professional da 4 TB, un disco di classe enterprise.

In sconto c’è anche un superclassico dallo stile inconfondibile come il LaCie Rugged Mini sia in versione da 1 TB che in versione da 5 TB

LaCie Rugged Mini, 2 TB, Hard Disk Esterno, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (LAC9000298)

In offerta a 90,99 € – invece di 139,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

LaCie Rugged Mini, 4 TB, Hard Disk Esterno, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (LAC9000633)

In offerta a 124,99 € – invece di 194,99 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

LaCie Rugged Mini, 1 TB, Hard Disk Esterno, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (LAC301558)

In offerta a 65,99 € – invece di 99,99 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

LaCie Rugged Mini, 5 TB, Hard Disk Esterno, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 anni di servizi Rescue (STJJ5000400)

In offerta a 144,99 € – invece di 219,99 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

LaCie Rugged USB-C, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, Unità Shuttle Resistente a Cadute, per Mac, PC Desktop, Workstation e PC Portatili, 2 anni di servizi Rescue (STFR2000800)

In offerta a 87,13 € – invece di 144,90 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

LaCie Rugged USB-C, 1 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, Unità Shuttle Resistente a Cadute, per Mac, PC Desktop, Workstation e PC Portatili, 2 anni di servizi Rescue (STFR1000800)

In offerta a 89,25 € – invece di 109,99 €

sconto 19% – fino al 22 giu 21

LaCie d2 Professional da 4 TB, Hard Disk Esterno, Classe Enterprise, USB-C, USB 3.0, 7.200 RPM, per Mac e PC Desktop, 5 anni di servizi Rescue (STHA4000800)

In offerta a 181,35 € – invece di 229,00 €

sconto 21% – fino al 22 giu 21

LaCie Portable SSD, 2 TB, SSD Esterno, 2.5″, USB-C, USB 3.0, Mac, PC, 3 anni di servizi Rescue (STHK2000800)

In offerta a 236,09 € – invece di 449,99 €

sconto 48% – fino al 22 giu 21

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.