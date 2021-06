Prime day 2021: gli smartphone realme 8, 8 Pro e 5G in forte sconto

E’ arrivato il momento per molti di cambiare lo smartphone, e il Prime Day Amazon 2021 vi darà certamente delle indicazioni da non perdere. In sconto tutta la serie di realme 8, inclusi il modello Pro e 5G.

Il modello top di gamma prende il nome di realme 8 Pro, con il suo schermo AMOLED da 6,4 pollici, e una fotocamera principale da 108 megapixel, affiancata da una ultra grandangolare da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità che utilizza per numerose funzioni come zoom, messa a fuoco o rilevamento facciale.

Al suo interno, il processore Qualcomm Snapdragon 720G, e una batteria è da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida, SuperDart, a 50 W. Dispone anche di NFC, doppia SIM e memoria espandibile fino a 256 GB.

Solitamente il listino è di 279 euro, ma per il Prime Day Amazon 2021 viene proposto a 219,90 euro. Clicca qui per acquistarlo nei diversi colori.

realme 8 e realme 8 5G

Il modello 5G integra il nuovo processore MediaTek Dimensity 700, mentre il realme 8 più sottile e leggero, è dotato di display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4 pollici), batteria da 5000 mAh e processore per il gaming MediaTek Helio G95.

A livello multimediale, il modello 5G propone un sensore principale da 48 MP, con apertura F1.8 e di un algoritmo di sintesi multi-frame. Lato selfie, invece, gode di una fotocamera frontale da 16MP, con apertura f/2.1. Di contro, il realme 8 è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP integrata nel display e di una fotocamera quadrupla con AI che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare da 119° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero.

Tutti gli smartphone realme su Amazon li trovate a questo indirizzo.

