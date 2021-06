Prime Day Amazon, OPPO sconta smartphone di qualsiasi fascia

L’Amazon Prime Day è ufficialmente iniziato e tra le aziende che scontano il proprio listino c’è anche OPPO, una delle aziende ormai leader nel settore degli smart device. Il brand mette in offerta smartphone, prodotti audio e wearable. Ecco tutti i prodotti in sconto.

Il primo degli smartphone in sconto che vi segnaliamo è il flagship OPPO Find X3 Pro 5G, che da 1.149,99 euro, passa a 949 euro. C’è pure il modello Lite, che abbiamo recensito a questo indirizzo, proposto per il Prime Day a 359 euro, prezzo bomba. Se volete risparmiare, ma senza rinunciare alle funzionalità, in sconto pure OPPO A94, disponibile nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue, al prezzo speciale di 299,90€ (invece di 369,99€).

Non solo smartphone, però, tra gli sconti OPPO. Per gli appassionati di musica, infatti, gli OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless nati dalla collaborazione con Dynaudio, con uno sconto di oltre il 40%, al prezzo speciale di 99,90€ (invece di 179,00€). Ancora, per gli amanti dello sport, OPPO Band Sport, la smartband dal look più grintoso proposta a 29,90€ (invece di 49,90€). Tra gli indossabili tenete in considerazione anche OPPO Watch, nella versione da 46mm WiFi Black, è in offerta a 219,90€, invece di 299,90€.

Di seguito tutte le offerte Prime Day di OPPO:

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, IP54, Nero [Versione Italiana]

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino al 22 giu 21

OPPO Enco X, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana], Colore White

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino al 22 giu 21

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Schermo AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro [Versione Italia], Colore Black

In offerta a 59,99 € – invece di 69,90 €

sconto 14% – fino al 22 giu 21

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Schermo AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro [Versione Italia], Colore Black

In offerta a 39,99 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

OPPO Enco W31 Auricolari True Wireless Neri, Bluetooth 5.0, Cancellazione del Rumore, Padiglione In-Ear, Versione Italiana, Colore White

In offerta a 49,99 € – invece di 99,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

OPPO A52 Smartphone, 192 g, Display 6.5″ FHD + LCD, 4 Fotocamere 12 MP, RAM 4 GB + ROM 64 GB Espandibile, Batteria 5000 mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, Versione Italiana, Twilight Black

In offerta a 129,99 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

OPPO Smartwatch da 46 mm, Schermo AMOLED 1.91″ , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, [Versione Italiana], Colore Black

In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43″ AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black

In offerta a 299,99 € – invece di 369,99 €

sconto 19% – fino al 22 giu 21

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43″ AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Cosmo Blue

In offerta a 299,99 € – invece di 369,99 €

sconto 19% – fino al 22 giu 21

OPPO A54 Smartphone 5G, Display 6.5″, 4 Fotocamere 48MP, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black

In offerta a 229,99 € – invece di 269,99 €

sconto 15% – fino al 22 giu 21

OPPO A54 Smartphone 5G, Display 6.5″, 4 Fotocamere 48MP, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fantastic Purple

In offerta a 229,99 € – invece di 269,99 €

sconto 15% – fino al 22 giu 21

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Schermo AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro [Versione Italiana], Colore Vanilla

In offerta a 59,99 € – invece di 69,90 €

sconto 14% – fino al 22 giu 21

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.