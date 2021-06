Super offerta Prime Day LG OLED55B16LA: 55” 2021 e cuffie a 1099 €

Il produttore degli OLED per tutte le altre aziende del settore non scherza quando presenta sul mercato tutta la sua gamma di prodotti e anche se LG OLED55B16LA è il modello di base della serie 2021 evoluta e completa (senza i limiti della serie A).

A bordo troviamo Processore α7 di quarta generazione 4k con ai che ottimizza automaticamente immagini e audio gestire anche le trasmissioni e i contenuti a risoluzione più bassa nella bellezza del 4K.

C’è poi l’ultima versione di Web OS e la Smart tv con ai thinq: che permette di scegliere il proprio assistente vocale preferito e gestire il televisore con la propria voce grazie a una schermata home completamente rinnovata per offrire ancora più controllo e comodità.

I TV LG oltre a gestire tutte le piattaforme di streaming sono perfettamente compatibili con Alexa, Assistente Google e Homekit: sono visti dall’applicazione Home e da questa possono essere accesi, spenti ed è possibile selezionare la sorgente di ingresso. Il TV funziona anche come Speaker Airplay 2 con la possibilità di gestire un sistema multistanza con altri speaker Airplay 2. Il mirroring Airplay è di serie e non manca ovviamente Apple TV+, Disney+, Now TV, Netflix e Prime Video.

Le caratteristiche di base

Perfect Black, Perfect Color

α7 Gen 4 Intelligent Processor

Dolby Vision IQ e FILMMAKER MODE

Smart TV webOS 6.0 con telecomando puntatore

Google Assistant e Alexa integrati, compatibile Apple Airplay 2 e HomeKit

Per i videogamer: i TV LG OLED vengono certificati HDMI 2.1, sono quindi in grado di ridurre sfocatura e ghosting dei movimenti fino a livelli quasi impercettibili, con transizioni rapide, sessioni di gioco fluide fino a 4K 120fps e una risoluzione di livello superiore. Per gll appassionati di sistemi audio top anche eARC che abbiamo provato a suo tempo la soundbar ARC di Sonos.

Il Regalo

Oltre allo sconto Prime Day a 1099 Euro ci sono in regalo anche le Cuffie bluetooth 5.0 LG TONE Free FN6 nere dotate di accoppiamento automatico, classificazione IPX4 per sudore e pioggia e la custodia di ricarica UVnano anti-batterica per la ricarica wireless. Sono progettate da Meridian e possono aiutarvi a seguire serie e film nel silenzio della notte insieme al video di qualità superiore dell’OLED.

Con Ambient Sound Mode un semplice colpetto sugli auricolari permette di permette di interrompere l’audio per avere piena consapevolezza di ciò che sta intorno.

Il migliore acquisto del Prime Day

L’insieme e il prezzo speciale ci fanno assolutamente consigliare l’acquisto come uno dei più conveniente per chi cerca la massima qualità ad un costo relativamente basso. Sicuramente una delle offerte top di questo Prime Day 2021.

Clic qui per comprare a 1099 Euro fino alle 11.59 del 22 Giugno

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day: