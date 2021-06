Offerte Prime Day su auricolari Jabra: prezzo da 99 euro

Nella due giorni di sconti del Prime Day non mancano di sicuro le offerte su cuffie e auricolari. Si va dai modelli top con costi elevati (che comunque oggi diventano meno proibitivi) a quelli più economici di produzione cinese. Nel mezzo troviamo tantissimi modelli di case affermate che brillano per innovazione e un favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni.

È il caso di Jabra un marchio che è spesso presentato con importanti sconti da Amazon ma che oggi in occasione del Prime Day appare nelle vetrine del grande produttore on line con un paio di offerte assolutamente “top” per chi cerca auricolari eccellenti sia per lo sport che per la vita da pendolare.

Vi segnaliamo, in particolare i Jabra Elite 75t che comprate a solo 99 euro, un prezzo mai visto. Se volete la cancellazione del rumore vi consigliamo i Jabra Elite Active 75t che pagate appena 129 euro, anche qui il minimo di sempre. Infine ad un livello superiore ci sono i Jabra Elite 85t che hanno anche la cancellazione del rumore, anche questi scesi al loro minimo storico, solo 179 euro.

Jabra Speak 510 Altoparlante – Speaker portatile per telefoni con connettività USB e Bluetooth – Compatibile con computer, smartphone e tablet

In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 75t Auricolari – Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e lunga durata della batteria per chiamate e musica autenticamente wireless – nero titanio

In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 75t Auricolari – Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e lunga durata della batteria per chiamate e musica autenticamente wireless – Beige / Oro

In offerta a 99,00 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 75t Auricolari – Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e lunga durata della batteria per chiamate e musica autenticamente wireless – nere

In offerta a 99,00 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite Active 75t Auricolari – Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica – Blu marino

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite Active 75t Auricolari – Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica – nere titanio

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite Active 75t Auricolari – Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica – Grigi

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite Active 75t Amazon Edition Auricolari – Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica – Nero ramato

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite Active 75t Auricolari – Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica – Ocra

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite Active 75t Auricolari – Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica – Menta

In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero

In offerta a 179,00 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – grigio

In offerta a 179,00 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero ramato

In offerta a 179,00 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – Beige Oro

179,00 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero titanio

In offerta a 179,00 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

