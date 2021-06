Amazon Prime Day 2021 sconta l’ecosistema iotty al 50%

L’Amazon Prime Day 2021 inizierà con il botto, almeno per tutti coloro che stanno pensando di rendere la propria casa ancor più smart: l’ecosistema iotty sarà in sconto al 50%

E’ la prima volta che l’azienda aderisce all’iniziativa Prime Day, e per favorire i non iscritti al servizio Amazon Prime, fino a domenica 27 giugno sarà attiva un’ulteriore offerta speciale “2×1” sul sito ufficiale. Questo vuol dire che, acquistando due Interruttori Intelligenti a scelta tra i modelli per luci o quelli per Tende e Tapparelle, uno è gratis.

Per quanto concerne il Prime Day, invece, che si terrà il 21 e 22 giugno 2021, la promo darà diritto ad uno sconto del 50%. In questi due giorni gli utenti potranno approfittare di occasioni su una vasta selezione di prodotti di ogni settore merceologico, tra i quali quello tecnologico, da sempre uno tra i più gettonati. Tra i prodotti in sconto anche iotty, che attiverà uno sconto del 50% sui prodotti che compongono il suo ecosistema smart: Interruttore Intelligente per luci e cancelli, Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle e Presa Intelligente.

Ricordiamo che si tratta di periferica con design 100% Made in Italy che si fregiano di materiali pregiati, come il al vetro temperato, offrendo anche retroilluminazione per le placche, così da conferire agli ambienti un vero tocco di eleganza. Facili da installare, rendono la casa smart per quanto riguarda la gestione di luci, tapparelle e elettrodomestici, senza necessità di grandi opere murarie, essendo sufficiente sostituire le scatole a muro esistenti con quelle iotty.

I prodotti iotty sono disponibili in 5 colori – bianco, nero, sabbia, azzurro, grigio – e sono compatibili anche con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant, i comandi rapidi di Siri, IFTTT e la piattaforma SmartThings di Samsung.

Clicca qui per acquistare i prodotti iotty su Amazon.