Prime Day, caricabatterie e power bank Anker in sconto

Anker, un marchio importante nel mondo Amazon che si è fatto strada presentando prodotti di eccellente qualità a prezzi molto bassi, offre per il Prime Day in sconto diversi prodotti e tra questi anche molti di quelli che hanno contributo a farlo conoscere: caricabatterie, caricabatterie wireless e power banks.

Sulla base della nostra esperienza vi consigliamo di dare un’occhiata ad Anker PowerWave, un supporto per la ricarica wireless che abbiamo in passato molto elogiato e che viene offerto a solo 16,79 euro o magari a questa “combo” con due caricabatterie uno da tavolo orizzontale e uno verificare.

Nel campo dei caricabatterie se volete qualche cosa di compatto al momento sul mercato non c’è nulla di meglio del Nano, perfetto per i nuovi iPhone e anche per i caricabatterie Magsafe oppure il PowerPort PD 2 che ha sia una porta USB-C che una USB tradizionale

Tra le batterie se volete esagerare e comprarvene una che è in grado anche di ricaricare un portatile come un MacBook Air o un MacBook Pro andate tranquilli con la PowerCore+ 26800, fornita anche con un caricabatterie USB-C scontata a 69,99 euro. Se invece volete qualche cosa di più compatto e compatibile con la tecnologia PowerDelivery, la PowerCore 10000 Redux è quello che fa per voi.

Anker PowerWave – Supporto di ricarica senza fili, 7,5 W, per iPhone 11/ XR/Xs/Max/XS/X / 8 Plus, 10 W, per Galaxy S20/ S10 / S9 / S8 / Note 10, alimentatore di rete non incluso In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Anker Powerbank PowerCore 13000 – Power Bank Tascabile Ultra-Compatto da 13000mAh a Ricarica Rapida PowerIQ e VoltageBoost per iPhone, Samsung, Huawei e Altri In offerta a 20,79 € – invece di 25,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Anker – Caricatore Nano per iPhone, 20 W PIQ 3.0, caricatore compatto PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro, e molto altro In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Anker PowerCore III 10000 mAh, batteria esterna senza fili con certificazione Qi, 18 W USB-C Quick Charge per iPhone X, 11, 11 Pro, iPad, AirPods, e altro ancora In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Caricatore wireless Anker PowerWave Pad, Qi da 7.5 W per iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/AirPods, ricarica rapida da 10 W per Galaxy S20/S10/S9/Note 10/Note 9 (senza adatt. CA), nero In offerta a 12,59 € – invece di 17,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Anker PowerCore Essential 20000 PD – Batteria esterna 20000 mAh USB-C con 18 W Power Delivery, grande capacità, compatibile con iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / 8/X/XR, Samsung e altri In offerta a 29,99 € – invece di 45,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Anker Bundle di Caricatori Wireless, PowerWave Pad e Stand 10 W, con certif. Qi, compat. con iPhone XS Max/XR/XS/X/8, Ricarica Rapida per Samsung Galaxy S10/S9/S8/Note 9 e Altro (adatt. CA Non incl.) In offerta a 24,49 € – invece di 34,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Anker – Caricatore USB C, PowerPort PD 2, 30 W, Dual Port con 18 W Power Delivery per iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8, iPad Pro 2018 e con PowerIQ da 12 W per Samsung S9/S9+/S8 ecc. In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Anker Power Bank PowerCore+ 26800 mAh e 45 W con Caricabatterie da 60 W, Pacchetto Caricatore Portatile con erogazione Alimentazione per Laptop USB-C, MacBook, iPad, iPhone 11/XS/X/8 e Altro In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Compatibile con iPhone 11, Samsung, iPad 2020 PRO, AirPods e Altro. In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

sconto 30% – fino al 22 giu 21

